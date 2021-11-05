中国政情 习近平宣示中国扩大高水平开放决心不变 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年11月5日 5:00 AM 中国国家主席习近平昨晚以视频方式出席第四届中国国际进口博览会开幕式并发表题为《让开放的春风温暖世界》的主旨演讲。（中新社） 字体大小: 小 中 大 中国国家主席习近平在第四届中国国际进口博览会开幕式上，宣示中国扩大高水平开放的决心不变，并承诺将继续同世界分享发展机遇，推动经济全球化朝更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。习近平昨晚透过视讯，在一年一度的进博会暨虹桥国际经济论坛开幕式上发表主旨演讲。他开篇即强调，中国历来“言必信、行必果”，上届进博会上宣布的扩大开放举措已经基本落实。中国也是去年全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体，为保障全球产业链供应链稳定、推动世界经济复苏作出重要贡献。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 习近平 进博会 对外开放 世界贸易组织 全球化 港人有望下月免隔离赴广东 中国成功将工业尾气转化成饲料蛋白