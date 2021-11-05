习近平宣示中国扩大高水平开放决心不变

中国国家主席习近平在第四届中国国际进口博览会开幕式上，宣示中国扩大高水平开放的决心不变，并承诺将继续同世界分享发展机遇，推动经济全球化朝更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

习近平昨晚透过视讯，在一年一度的进博会暨虹桥国际经济论坛开幕式上发表主旨演讲。他开篇即强调，中国历来“言必信、行必果”，上届进博会上宣布的扩大开放举措已经基本落实。中国也是去年全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体，为保障全球产业链供应链稳定、推动世界经济复苏作出重要贡献。