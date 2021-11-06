调查：香港国安法生效后 八成受访在港记者认为工作环境恶化

中国外交部驻港公署回应表示，对香港外国记者会肆意攻击《国安法》和香港新闻自由强烈不满和坚决反对，正告对方立即停止蓄意制造“噪音”。

香港外国记者会昨天（11月5日）公布的调查发现，《香港国安法》生效后，逾八成受访的记者会员感到工作环境不断恶化，近五成受访者正考虑或已计划离开香港。中国外交部驻港公署回应表示，对香港外国记者会肆意攻击《国安法》和香港新闻自由强烈不满和坚决反对，正告对方立即停止蓄意制造“噪音”。

中国外交部驻港公署发言人指出，《基本法》和《国安法》明确保障香港居民依法享有的权利自由，包括言论和新闻自由。《国安法》实施后，登记在特区政府新闻发布系统的本地、海外以及网上新闻媒体及从业者数量均较去年增加，新闻从业者依法依规进行充分报道的权利丝毫未受影响。

港府考虑制订假新闻法 九成受访者表示担心

发言人也称，世界上没有绝对的、凌驾法律之上的新闻自由。外媒记者在香港从事新闻工作，必须严格遵守中国和香港特区法律，自觉接受法律监督；敦促组织分清是非，尊重特区法治，立即停止以任何藉口制造事端、插手香港事务。

这次是香港外国记者会首次进行有关香港新闻自由的问卷调查。调查在今年8月下旬至10月下旬进行，向该会的约400记者会员发放问卷，收到99人回应，其中70名受访者来自外地媒体，29名来自本地。

调查发现，84%受访者认为，自去年6月《香港国安法》生效后，工作环境正不断恶化。86%受访者表示，他们的消息来源变得不愿意被引用或不愿讨论敏感议题，即使是一些相对中立的议题，也担心被视为“有点政治化”。

对于港府考虑制订“假新闻法”，在九成表示担心的受访者之中，有76%“非常担心”。调查也显示，受访的记者对未来感到相当的不确定性。大部分受访者称，他们担心因报道或评论而被捕或检控。

至于外国记者在港的工作签证情况，29%受访者表示遇到相当大的延误或阻碍，约24%曾遇轻微延误。

香港外国记者会主席瑞凯德（Keith Richburg）指出，在《基本法》之下对于新闻自由的保障已不足够，促请当局采取更多措施以重抬新闻工作者的信心，维持香港的声誉，以及确保香港仍是欢迎国际媒体的城市。该会计划日后定期进行相关调查，希望对香港新闻自由的讨论有贡献。

他也重申，港府必须慎重考虑订立“假新闻法”对新闻自由以及香港国际声誉的影响。

99位记者受访人数太少 民间智库会长：代表性不足

香港民间智库“香江智汇”会长周伯展接受《联合早报》访问时表示，香港外国记者会对中国政府一向不友好，加上该份调查报告提供的数据不太全面，他对有关调查的结果有所保留，“比方说，报告说有99位记者会员受访，从研究的角度来看，这个数字太少，代表性不足。”

他认为，相比欧美国家，《香港国安法》已经相当宽松，若有外国驻港记者认为工作环境越来越恶化，应该先反思一下自己平日的报道是否“过界”。