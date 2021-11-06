港多名非建制派人士 获足够提名参加立法会选举

香港将于下个月举行修改选举制度后的首场立法会选举。多名非建制派人士近日先后取得足够提名得以报名参选，出乎外界意料之外。有受访学者认为，北京当局降低非建制派参选的门槛，是希望出现良性竞争。部分泛民参选人有一定知名度，随时会爆冷胜出。

中国中央政府改革香港选举制度后的首场立法会选举，将于12月19日投票，并由上周六起至下周三接受报名。由于新制度下的参选门槛大幅提高，参选人需要在选举委员会不同界别取得一定数量的提名票，传统民主派政党如民主党和公民党较早前已表明会“缺席”本届立法会选举。