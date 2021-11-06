香港政情 港多名非建制派人士 获足够提名参加立法会选举 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 发布 / 2021年11月6日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 香港将于下个月举行修改选举制度后的首场立法会选举。多名非建制派人士近日先后取得足够提名得以报名参选，出乎外界意料之外。有受访学者认为，北京当局降低非建制派参选的门槛，是希望出现良性竞争。部分泛民参选人有一定知名度，随时会爆冷胜出。中国中央政府改革香港选举制度后的首场立法会选举，将于12月19日投票，并由上周六起至下周三接受报名。由于新制度下的参选门槛大幅提高，参选人需要在选举委员会不同界别取得一定数量的提名票，传统民主派政党如民主党和公民党较早前已表明会“缺席”本届立法会选举。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港立法会 选举 非建制派 台民进党内“线民风暴”延烧 施明德再指控谢长廷为特务 受贿人民币1.36亿元 工行上海分行前行长顾国明 还涉及性侵32名女下属