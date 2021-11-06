路透社：四年前在美见特朗普 马云未事先报批激怒中国官方

阿里巴巴集团创始人马云2017年与时任美国总统当选人特朗普会面，一度被认为是为中国官方打前锋，不过，据媒体最新披露，马云此举事先并未向北京报告，这一高调举动其实激怒了官方。

路透社引述五名知情者作出上述报道，其中四人是接近阿里巴巴集团的人士，另一人是北京的政府消息人士。消息人士称，中国官方与外界同样，都是看到马云在特朗普大厦接受非正式电视采访时，才得知两人会面，中国官员随后告诉阿里巴巴的政府关系团队，当局对马云未经事先报批便与特朗普会面感到不满。