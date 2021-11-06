路透社：四年前在美见特朗普 马云未事先报批激怒中国官方 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月6日 5:00 AM 马云（右二）2017年1月9日在纽约与当时是候任总统的特朗普进行了一对一的会面。（路透社） 字体大小: 小 中 大 阿里巴巴集团创始人马云2017年与时任美国总统当选人特朗普会面，一度被认为是为中国官方打前锋，不过，据媒体最新披露，马云此举事先并未向北京报告，这一高调举动其实激怒了官方。路透社引述五名知情者作出上述报道，其中四人是接近阿里巴巴集团的人士，另一人是北京的政府消息人士。消息人士称，中国官方与外界同样，都是看到马云在特朗普大厦接受非正式电视采访时，才得知两人会面，中国官员随后告诉阿里巴巴的政府关系团队，当局对马云未经事先报批便与特朗普会面感到不满。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 特朗普 马云 阿里巴巴 蚂蚁金服 中国国家主席习近平 台民进党内“线民风暴”延烧 施明德再指控谢长廷为特务 受贿人民币1.36亿元 工行上海分行前行长顾国明 还涉及性侵32名女下属