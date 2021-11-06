台海局势 首次公布惩戒措施 大陆对“台独顽固分子”终身追究刑责 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月6日 5:00 AM 中国大陆首次公布对“台独顽固分子”的惩戒措施，并点名台湾行政院长苏贞昌（左）、立法院长游锡堃（右）、外交部长吴钊燮（中）三人。（图片来源：法新社、互联网） 字体大小: 小 中 大 大陆公布的惩戒措施，包括禁止本人及家属进入大陆港澳，禁止其关联企业和金主在大陆谋利，终身追究刑事责任等，并点名台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮三人。（北京／台北综合讯）中国大陆首次公布对“台独顽固分子”的惩戒措施，包括禁止本人及家属进入大陆港澳，禁止其关联企业和金主在大陆谋利，终身追究刑事责任等，并点名台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮三人。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台独分子 大陆 台湾 国台办 台民进党内“线民风暴”延烧 施明德再指控谢长廷为特务 受贿人民币1.36亿元 工行上海分行前行长顾国明 还涉及性侵32名女下属