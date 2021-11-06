台海局势

首次公布惩戒措施 大陆对“台独顽固分子”终身追究刑责

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月6日 5:00 AM

中国大陆首次公布对“台独顽固分子”的惩戒措施，并点名台湾行政院长苏贞昌（左）、立法院长游锡堃（右）、外交部长吴钊燮（中）三人。（图片来源：法新社、互联网）
中国大陆首次公布对“台独顽固分子”的惩戒措施，并点名台湾行政院长苏贞昌（左）、立法院长游锡堃（右）、外交部长吴钊燮（中）三人。（图片来源：法新社、互联网）

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大陆公布的惩戒措施，包括禁止本人及家属进入大陆港澳，禁止其关联企业和金主在大陆谋利，终身追究刑事责任等，并点名台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮三人。

（北京／台北综合讯）中国大陆首次公布对“台独顽固分子”的惩戒措施，包括禁止本人及家属进入大陆港澳，禁止其关联企业和金主在大陆谋利，终身追究刑事责任等，并点名台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮三人。

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