首次公布惩戒措施 大陆对“台独顽固分子”终身追究刑责

大陆公布的惩戒措施，包括禁止本人及家属进入大陆港澳，禁止其关联企业和金主在大陆谋利，终身追究刑事责任等，并点名台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮三人。

（北京／台北综合讯）中国大陆首次公布对“台独顽固分子”的惩戒措施，包括禁止本人及家属进入大陆港澳，禁止其关联企业和金主在大陆谋利，终身追究刑事责任等，并点名台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮三人。