颜金勇： 英申请加入CPTPP仍在评估 中国也将经历同样严格流程

新加坡贸工部长颜金勇披露，英国加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）的申请仍在评估中，以确保英国能满足这项全球最高标准自贸协定的严格要求。两个月前申请加入CPTPP的中国，也会经历同样的评估流程。

颜金勇昨天透过视讯出席在上海举办的新中经贸与投资论坛。他在回答新加坡工商联合总会执行总裁蓝一洋关于CPTPP的问题时指出，CPTPP成员国已设立委员会评估英国的申请。负责处理英国申请的“加入工作组”（Accession Working Group）由日本担任主席，新加坡和澳大利亚是副主席。