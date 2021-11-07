颜金勇： 英申请加入CPTPP仍在评估 中国也将经历同样严格流程 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年11月7日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新加坡贸工部长颜金勇披露，英国加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）的申请仍在评估中，以确保英国能满足这项全球最高标准自贸协定的严格要求。两个月前申请加入CPTPP的中国，也会经历同样的评估流程。颜金勇昨天透过视讯出席在上海举办的新中经贸与投资论坛。他在回答新加坡工商联合总会执行总裁蓝一洋关于CPTPP的问题时指出，CPTPP成员国已设立委员会评估英国的申请。负责处理英国申请的“加入工作组”（Accession Working Group）由日本担任主席，新加坡和澳大利亚是副主席。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 CPTPP 新中经贸与投资论坛 颜金勇 DEPA 新中企业 新加坡工商联合总会 引渡至美受审中国国安官员 盗窃商业机密罪名成立 未随全球走出封境思维 为清零中国成孤岛