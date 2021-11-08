大雪提早降临 北京涉疫封控区域积雪不许运出

（北京综合讯）中国多地发布暴雪橙色预警，北京局部地区前晚（10月6日）降下暴雪。由于仍处疫情防控期间，北京涉疫封控区域清扫出的积雪，不允许运输出封控区。

北京这场雪来得比往年要早23天，初雪即暴雪，多区雪花纷飞狂风呼啸。

据央广网报道，前天夜间，北京大部分地区出现大雪，西部局部地区暴雪。前晚八时至昨早10时，全市平均降雪量10.7毫米，城区平均10.8毫米。

气温可能跌破近10年同期最低值，昨天至今天平原白天最高气温预计为零下一度至二度，夜间最低气温零下五度至零下四度。

据《北京日报》报道，由于仍处于疫情防控期间，扫雪也有特殊要求。涉疫封控区域清扫出的积雪，将在封控区内就地堆放、消纳，不允许运输出封控区范围。

例如，一些仍在封控的小区，清扫后的积雪将在小区范围内择地存储堆放，不会运出封控区。

降雪天气也给交通出行带来影响。据中国央视新闻报道，首都机场11月7日计划起降航班494架次，截至7日7时已执行航班52架次，取消10架次。

据中国网报道，中国中央气象台前天傍晚六时发布暴雪橙色预警，预计从6日晚到7日晚，内蒙古东南部、山西中东部、河北大部、北京、天津、辽宁西部、吉林西部、山东北部、河南西部等地部分地区有大到暴雪。

当局也发布了寒潮黄色预警，中东部地区自西北向东南将有大风降温天气过程：大部地区气温将先后下降八至10摄氏度，华南中北部最低气温将降至10摄氏度以下。