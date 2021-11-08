台海局势 “习马会”六周年面簿发文 马英九吁大陆和平处理两岸问题 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月8日 5:00 AM 2015年11月7日，两岸领导人习近平（右）与马英九在新加坡香格里拉酒店会面。图为两人在历史性握手后向在场媒体挥手。（档案照） 字体大小: 小 中 大 台湾前总统马英九呼吁中国大陆，无论如何都应以和平方式处理两岸问题，并尊重台湾的民主体制。2015年11月7日，台海两岸最高领导人习近平和马英九在新加坡历史性会面，昨天正好是“习马会”六周年。马英九昨天在面簿上发文说，六年后的现在，他为两岸局势险峻“感到无比忧虑”。他批评民进党执政后否定九二共识，也不愿承接习马会建立的两岸跨海和平大桥，并质问民进党政府要用什么方法维持住两岸的和平稳定，避免一触即发的危机？ 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 习马会 马英九 习近平 两岸 发表《T-Day：台湾战役》报道 路透社推测台海冲突六情景 观赏“茶艺”