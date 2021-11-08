“习马会”六周年面簿发文 马英九吁大陆和平处理两岸问题

台湾前总统马英九呼吁中国大陆，无论如何都应以和平方式处理两岸问题，并尊重台湾的民主体制。

2015年11月7日，台海两岸最高领导人习近平和马英九在新加坡历史性会面，昨天正好是“习马会”六周年。

马英九昨天在面簿上发文说，六年后的现在，他为两岸局势险峻“感到无比忧虑”。他批评民进党执政后否定九二共识，也不愿承接习马会建立的两岸跨海和平大桥，并质问民进党政府要用什么方法维持住两岸的和平稳定，避免一触即发的危机？