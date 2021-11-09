美卫星发现 中国武器试验场以美航母模型为靶标

美国太空技术公司马克西科技上月拍摄的卫星照片，显示中国军方在新疆西南的塔克拉玛干沙漠中新建的靶场，出现美国军舰全尺寸模型，可能用作训练目标，包括一艘航母和至少两艘阿利·伯克级驱逐舰，均为航经台湾海峡的美国第七舰队舰型。

美国最新卫星图像显示，中国军方在西北沙漠中的武器试验场以美国航空母舰模型为靶标，表明解放军正在加大反航母能力，防止美国海军主力战舰在台海冲突时有效驰援台湾。

受访军事专家说，曝光的靶场内容显示中国火箭军正不断备战，并针对大型水面舰艇、慢速移动目标提升打击能力，对美国等域外军力具重要警示意味。

美国海军研究协会新闻（USNI News）前天引用美国太空技术公司马克西科技（Maxar Technologies）上月拍摄的卫星照片，显示中国军方在新疆西南的塔克拉玛干沙漠中新建的靶场，出现美国军舰的全尺寸模型，可能用作训练目标，包括一艘航母和至少两艘阿利·伯克级驱逐舰，均为航经台湾海峡的美国第七舰队舰型。

阿利·伯克级驱逐舰杜威号上月14日和15日才与加拿大海军温尼伯号护卫舰共同穿越台海，是美军近年首次联合他国军舰穿越台海，引发解放军东部战区批评美加勾连挑衅，严重危害台海和平稳定。

据报道，解放军新靶场也有规模很大的铁路系统，轨道上设有两个长约75米的长方形靶标，并布有大量仪器。毗邻则是中国早前测试东风-21D反舰弹道导弹的试验场。

中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上应询时，表示不了解情况。

美国海军研究协会新闻报道还称，尽管还不清楚新设施将供哪些武器测试，但该址的复杂与精细程度，表明解放军正继续强化吓阻力量，以削弱美国海军靠近中国的能力，尤其针对美军航母战斗群。彭博社则指出，新设施并不隐蔽，可让卫星清晰捕捉拍摄，表明北京试图向美国展示其导弹部队的能力。

中国军事评论员宋忠平接受《联合早报》采访时分析，解放军新靶场不存在故意让国外卫星拍到的问题，“作为靶场来讲，面积比较大，尤其是在戈壁滩沙漠地带也没有办法去隐藏。”

宋忠平也认为，火箭军并非想通过曝光靶场震慑对手，“最主要还是练兵备战……战争打起来如何克敌制胜，这才是解放军要达到的一个目标。”

他说，被曝光的靶场基本内容也显示火箭军部队针对大型水面舰艇目标不断精准打击能力，“靶场这些设施（看起来）是为训练部队具备更强打击远程慢速移动目标的能力。”

据美国国防部上周发布的中国军力报告，中国火箭军部队去年7月首次向南中国海发射实弹，向南沙群岛以北水域发射六枚有“航母杀手”之称的东风-21D导弹，释放有能力摧毁美国航母战斗群的威慑信号。

宋忠平研判，中国空军、海军、火箭军都有足够能力和手段在台海应对美国军舰，包括远程打击军事基地及水面舰艇，未必需要动用火箭军反舰弹道导弹。“如果在台湾海峡的话，美军以及北约包括其他国家的军舰是没有胜算能力的……无须通过这种方式（反舰弹道导弹）对行走在这些海域的军舰实施震慑。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）