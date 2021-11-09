分析：将通过第三个关于历史问题决议 六中全会将重点总结习近平成就 并突出习思想重要地位

中共十九届六中全会昨天上午在北京召开。分析人士指出，六中全会将通过中共奋斗百年重大成就和历史经验的决议，这也是中共中央第三个关于历史问题的决议。

决议将重点总结改革开放以来、特别是习近平就任中共总书记以来的成就和经验，突出习近平新时代中国特色社会主义思想的重要地位。决议也有可能提到六四等敏感问题。

据新华社昨天报道，中共总书记习近平代表中央政治局向六中全会作工作报告，并就《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议（讨论稿）》向全会作了说明。

中共在1945年和1981年分别以中央全会的名义通过两个有关历史问题的决议，以解决当时党内对历史和思想路线问题的争议，确立和巩固最高领导人的核心地位，达到统一思想、团结一致向前看的目的。

北京有关人士指出，与前两个决议不同，六中全会将通过的中共第三个历史问题决议，不是为了解决党内有关历史或思想路线的争议，中共党内目前也不存在迫切需要中央定夺的相关争议。第三个决议主要是展示中共百年取得的成就，总结成功经验，并指出中共今后怎么做才能继续成功。

这名人士分析，中共前两个历史决议分别确立和巩固了毛泽东、邓小平在党内的核心领导地位，为毛泽东思想、邓小平理论成为中共指导思想奠定了基础。

2012年习近平就任中共最高领导人后，在反腐、改革和脱贫攻坚等重大问题上颇有建树，2016年中共确认了习近平在党内的“核心”地位，2017年中共十九大又正式提出习近平新时代中国特色社会主义思想，并将其作为中共指导思想写进党章。

也就是说，习近平在党内的核心地位及其思想的指导地位已经确立，第三个决议主要是丰富和概括习近平中国特色社会主义思想的内容，为其长期指导中共提供更多的理论支撑，并在实质上使习近平思想成为中共思想史上，可与毛泽东思想、邓小平理论比肩的又一座高峰。

同时，第三个历史问题决议也将沿用中共十九大报告的叙事，指出习近平新时代中国特色社会主义思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展，“是党和人民实践经验和集体智慧的结晶”，以强调习近平思想的传承性和正统性，并表明该思想不是一个人的功劳。

对于文革等历史教训，中共1981年的决议已经做出结论，预计第三个决议不会有新的说法。决议或将提及1989年六四事件，但不会过多展开，而可能继续将其称为“发生在1989年春夏之交的政治风波”。

六中全会将于本月11日闭幕。一般而言，中共中央全会都是闭门会议，只有央视、新华社等少数官媒在现场摄像和拍照。全会闭幕当天，官方将发布新闻公告，通报全会的主要内容。

按照中共党章规定，中共中央全会的出席者包括全体中央委员和中央候补委员，以及部分部门负责人和特邀代表。中共十九届中央委员会共有370多名中央委员和中央候补委员。