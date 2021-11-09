台海局势 台积电等向美提交关键数据 支援全球半导体供应短缺危机 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月9日 5:00 AM 截至昨天，台积电等23家企业与机构已向美国政府提交关键数据，支援全球半导体供应短缺危机。（互联网） 字体大小: 小 中 大 美国政府9月要求三星电子、台积电等芯片制造商在当地时间11月8日前披露关键内部数据，以解决全球半导体供应短缺危机。台积电、台联电等23家企业与机构目前已提交相关信息，部分文件涉及机密不对外公开。综合《工商时报》与第一财经网报道，台积电昨天称，为持续致力于支援全球半导体供应链挑战，该公司已响应美国商务部就“半导体供应链风险征求公众意见”的需求，以协助面对这一挑战，同时坚持一贯立场保护客户机密，未揭露特定客户资料。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾 台积电 半导体 美国 大陆被指渗透台湾清华大学招揽人才 港府对外宣传开支 比去年增加两倍多