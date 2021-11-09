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台积电等向美提交关键数据 支援全球半导体供应短缺危机

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月9日 5:00 AM

截至昨天，台积电等23家企业与机构已向美国政府提交关键数据，支援全球半导体供应短缺危机。（互联网）
截至昨天，台积电等23家企业与机构已向美国政府提交关键数据，支援全球半导体供应短缺危机。（互联网）

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美国政府9月要求三星电子、台积电等芯片制造商在当地时间11月8日前披露关键内部数据，以解决全球半导体供应短缺危机。台积电、台联电等23家企业与机构目前已提交相关信息，部分文件涉及机密不对外公开。

综合《工商时报》与第一财经网报道，台积电昨天称，为持续致力于支援全球半导体供应链挑战，该公司已响应美国商务部就“半导体供应链风险征求公众意见”的需求，以协助面对这一挑战，同时坚持一贯立场保护客户机密，未揭露特定客户资料。

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