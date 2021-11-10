美国安顾问：支持维持现状 美反对单方面改变台湾现状

（亚特兰大／台北综合讯）美国国家安全顾问沙利文近日强调，美国寻求与中国共存，而不是采取遏制或新冷战方式。在台湾课题上，美国支持维持现状，反对单方面改变现状。

沙利文（Jake Sullivan）本月7日接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说，拜登政府无意重复过去其中一个“错误”想法，即寻求给中国体制带来“根本转变”，而是专注于塑造更有利于美国、美国的盟友与伙伴，以及理念相近的民主政体利益和价值观的国际环境。

他指出，美国对华政策目标是在可预见的将来，创造两个大国在国际系统中运行的情况。

《环球时报》：中国应该对美政策两面性保持警惕

沙利文说，美国认为台湾的现状符合中国大陆、台湾和美国的利益，也有利于地区安全与稳定。他也指中国大陆的行为在一定程度上，损害两岸关系的安全与稳定，美国对此表示关切。

苏利文做出上述表态后，被中国官方媒体《环球时报》形容为“温和”的言辞。但该报引述专家警告称，中国应对美国对华政策的两面性“保持警惕”。

另一方面，台湾国防部昨天公布最新国防报告书，首度提及解放军灰色地带及认知作战威胁。内文提到，解放军灰色地带威胁可分为军事与非军事手段，前者如军机频繁侵入台湾西南空域、东沙岛周边针对性演练；后者则包括快艇冲撞台湾海巡署舰艇、抽砂船违法于台湾周边海域作业等。

报告书指出，这类手段往往具非战非和的模糊性，且未达战争门槛，以切香肠战术渐进式地升高威胁，运用政军实力形塑有利态势，不仅消耗台湾战力，也动摇民心士气，企图改变或挑战两岸既有现状，达成其“不战夺台”的目标。

值得注意的是，报告书还披露台湾为整补、巡弋既有领土东沙岛和位于南沙群岛的太平岛，不仅定期派海巡舰前往，台湾海军海龙号潜艇曾执行“海空军导弹射击训练”“南沙定期侦巡战术对抗操演”“战备侦巡任务暨海强反潜对抗操演”等任务。

台湾海军目前共拥有四艘潜艇，分别是茄比级潜艇海狮号、海豹号，以及剑龙级潜艇海虎号、海龙号。