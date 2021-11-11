美六议员搭军机访台与蔡英文见面 中国大陆出动军机示威

受访的台湾军事专家与战略学者指出，13人访问团意在推动挺台法案和加强区域军事合作；但在中美首脑“习拜会”仍未敲定之际，访问团是否专程来对蔡英文传话甚至“施压”，学者持不同意见。

美国六名共和党参众议员在两名军官陪同下，搭美国海军运输机访台三天，行程低调不公开。据称昨午首次进入台湾国防部，听取中国大陆军机威慑台海简报，过后与台湾总统蔡英文见面。

这是美国议员今年二度组团搭军机访台，中国大陆除了高调军演，过去两天也出动12架次军机示威。

受访的台湾军事专家与战略学者指出，13人访问团意在推动挺台法案和加强区域军事合作；但在中美首脑“习拜会”仍未敲定之际，访问团是否专程来对蔡英文传话甚至“施压”，学者持不同意见。

继今年6月6日美国跨党派参议员搭乘空军C-17运输机访台宣布捐疫苗，前天傍晚共和党籍参议员柯宁（John Cornyn）率领13人访问团，搭海军C-40运输机访台。军机从菲律宾马尼拉飞抵台北松山机场后，只停留53分钟就离境飞回日本冲绳军事基地。

虽然台美官方都没公开人数与行程细节，但台媒报道访问团一共13人，包括四名来自共和党的参议员、两名众议员、一名美军上校、一名上尉和随行助理。据称他们今天会离境。

柯宁刚在本月4日提出《台湾威慑法》（Taiwan Deterrence Act）草案，寻求每年提供20亿美元（约27亿新元）助台强化抵御中国大陆的军事能力，直到2032年。

台湾学者：象征互信增加 民主伙伴团结抑制中共

据台媒消息，访问团昨午在美国在台协会（AIT）安排下，议员访问团到台湾国防部听取简报，过后也会见总统蔡英文。不过，无论台湾总统府、国防部和外交部，对此都没有证实或否认。

中国大陆前天就在台海方向进行联合战备警巡，连续两天各派六架次军机进入台湾西南防空识别区。解放军从本月4日已连续七天，总共派出36架次军机靠近台湾，但未超越10月1日至5日的150架次纪录。

对于美国议员今年二度搭军用运输机访台，台湾国防安全研究院国防资源与产业研究所所长苏紫云受访时向《联合早报》指出，美国议员访问团主要来推动《台湾威慑法》的挺台法案和加强区域军事合作，针对台湾国防军事改革，包括战备与不对称战力的提升进行战略对话。

苏紫云认为此行象征台美互信的增加，民主伙伴正团结抑制中共。“我们感谢国际的援助，但能否掌握机会之窗，最关键还是要看台湾自己。中华民国要更谦虚地看待自己防卫的责任。”

习拜会未敲定或与台湾问题有关

访问团抵台时机，选在中共十九届六中全会期间、最快下周举行的习拜会至今未敲定之际，受访学者有不同解读。

苏紫云认为，访问团纯粹是来推动挺台方案与加强区域合作，与中共的政治议程和习拜会“应该是分开的”。

不过，淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新受访时指出，要推动挺台法案，不需要千里迢迢访台。他认为习拜会未敲定，与“卡在台湾问题动弹不得”有关。

“10月31日中国外长王毅与美国国务卿布林肯在罗马见面时，已警告美国如不妥善处理台湾问题，中美关系将遭到颠覆性的影响。这是非常重的一句话，拜登必须立刻处理。我的理解是访问团是作为特使团，借着法案说明会和国防简报会，当面向蔡英文传话或施压。”

陈一新指出，蔡英文提出“互不隶属论”刚满一个月，表面上中美都没大动作表态，但中共非常重视。美国为确保台湾不影响中美缓解关系，不排除让访问团以“温和与不公开的方式”与蔡英文沟通，表达拜登希望台海局势“降温”、为习拜会营造适当气氛的想法。

（记者是《联合早报》台北特派员）