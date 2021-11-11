美智库：中国新航母 最早可能明年2月下水

（华盛顿讯）美国智库战略与国际研究中心（CSIS）对最新卫星图片分析称，在上海江南造船厂建造中的中国最新航空母舰快要完工，最早可能于2022年2月下水。

根据这家智库网站本月9日发表的分析报告，对比了10月23日和9月18日拍摄的两张高清卫星照片，显示这艘被称为“003型航空母舰”的外部组件已大致安装完毕，估计大约三到六个月可完工，最快明年2月下水。

003型航母将是继辽宁号和山东号之后中国海军的第三艘航母，同时也是第二艘中国自行建造的航空母舰。

图片显示，中国003型航母主要的外部和内部组件，包括发电机和飞机发射系统，似乎已经完成，或即将完成。分析人士说，在中国003型航母即将驶入长江之前，只需要安装雷达和武器系统等少数附加项目。

CSIS报告指出，有别于辽宁号和山东号使用甲板带坡道的飞机滑跳起飞系统（Ski Jump-Style Takeoff Systems），003型航母将采用美国航空母舰使用的弹射系统（Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery），甚至可能使用“电磁弹射系统”（Electromagnetic Catapult），能让003型航母以更快速度发射更多种类且搭载更多弹药的军机。

CSIS中国计划资深研究员富纳约利（Matthew Funaiole）指出，这项改变显示中国军事能力向前迈出一大步。不过，虽然这艘最新航母预期在明年下水，但建造一艘现代航母所设计的技术难题，接下来将拖延其正式服役的日期。美国国防部之前预估003型航母将在2023年服役，从最新的卫星照片分析来看，有可能延后到2024年。