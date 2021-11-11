王纬温：习拜会能改变什么？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年11月11日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中共本周召开六中全会之际，让舆论盼到脖子都长的“习拜会”昨天传出即将在下周登场的消息，消除了外界此前对中美元首会晤可能流产的疑虑，也让中美上月初苏黎世会晤的共识有望得到兑现。但这场首脑峰会能否起到稳定世界最大两个经济体的关系并缓和紧张，仍须打上一个大大的问号。美国总统拜登与中国国家主席习近平借由这场视频峰会，能否相互形成一定的理解、达成一些共识，甚至让两国接下来三年的合作、竞争、对抗变得更规则化，同样并不乐观。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国早点 双重喜庆 习拜会 美国总统拜登 中国国家主席习近平 中美关系 中共六中全会 民主峰会 台湾问题 中美军事冲突 重建更美好世界 一带一路 早说 南昌女司机涉醉驾被扣留 惊动公安调查找“yuwei”