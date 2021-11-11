王纬温：习拜会能改变什么？

中共本周召开六中全会之际，让舆论盼到脖子都长的“习拜会”昨天传出即将在下周登场的消息，消除了外界此前对中美元首会晤可能流产的疑虑，也让中美上月初苏黎世会晤的共识有望得到兑现。但这场首脑峰会能否起到稳定世界最大两个经济体的关系并缓和紧张，仍须打上一个大大的问号。

美国总统拜登与中国国家主席习近平借由这场视频峰会，能否相互形成一定的理解、达成一些共识，甚至让两国接下来三年的合作、竞争、对抗变得更规则化，同样并不乐观。