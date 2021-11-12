中共通过第三份历史决议 习近平核心和思想指导地位被确立 分析：强化习长期执政正当性

昨天闭幕的中国共产党十九届六中全会通过中共第三份关于历史问题的决议，并决定在明年下半年召开中共第20次全国代表大会（简称二十大）。全会强调中共总书记习近平核心地位和习近平思想指导地位，对中共实现第二个百年目标的“决定性意义”。分析人士指出，这意味着习近平将在明年中共二十大后，继续担任一届以上最高领导人。

为期四天的六中全会以闭门形式召开，约350名中共中央委员和中央候补委员，审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》和《关于召开党的第二十次全国代表大会的决议》。

这是继1945年和1981年后，中共再次以中央全会名义，通过关于历史问题的决议。与上两份决议解决党内对历史或思想路线的争议不同，这份决议旨在展示中共百年成就、总结成功经验。

据新华社昨天发布的六中全会公报，会议阐述了中共百年历史中各时期所面临的任务，以及在毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛等历任领导人领导下取得的成就；重点落在十八大以来，也就是进入习近平时代后中共取得的成就。

全会称，习近平对关系新时代中共和国家事业发展的一系列重大理论和实践问题进行了深邃思考和科学判断，提出了一系列原创性的治国理政新理念新思想新战略，是习近平新时代中国特色社会主义思想的“主要创立者”。

全会强调，中共确立习近平党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。这表明在今后一段时间，习近平将继续担任中共最高领导人。

全会在详叙习近平执政时期的成就时提到，反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固；社会主义民主政治制度化、规范化、程序化全面推进；人民军队实现整体性革命性重塑、国家安全得到全面加强等。

在台湾问题上坚持一个中国原则和“九二共识”

在经历2019年香港反修例运动、北京落实香港国安法后，“香港局势实现由乱到治的重大转折”也被列入成就清单。

公报提到，中共在台湾问题上，坚持一个中国原则和“九二共识”，坚决反对台独分裂行径，坚决反对外部势力干涉，牢牢把握两岸关系主导权和主动权。

全会为十八大以来的成就注解说：“中国共产党和中国人民以英勇顽强的奋斗向世界庄严宣告，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。”

淡江大学两岸研究中心主任张五岳受访时向《联合早报》指出，习近平并不需要一份历史决议，以在明年的中共二十大后连任总书记，并在2023年连任中国国家主席，但这份历史决议将“强化他长期执政的正当性、合法性和必要性”。

中国已在2018年修改宪法，取消国家主席任期不超过两届的规定。

公报未提文革和 89 事件

官方昨天没有发布第三份历史决议全文。但公报在阐述历史时，没有提及中共在历史上所犯过的错误，包括文化大革命的错误；也没有提到1989年的“政治风波”。

不过，全会总结的中共百年累积的10条经验中，包括“坚持敢于斗争”和“坚持自我革命”，以显示中共在面对内外挑战时不会轻易妥协，在发生错误时会进行修正。

张五岳估计，决议在阐述改革开放后的这段历史时，会涉及从严治党、反腐等议题，但提到“六四”这个敏感议题的可能性不大。

全会还决定，明年下半年在北京召开二十大。按照惯例，五年一次的中共全国党代会会在秋天举行。二十大将产生新一届中央委员会，中共高层也将进行换届。中国各省市区目前正密集展开省级党委换届，为明年的二十大做准备。

（记者是《联合早报》北京特派员）