学者：确立习近平思想内涵 六中全会公报凸显习近平核心地位

学者预期，中共可能旨在以此展示中国才是马克思主义与社会主义真正继承者的论述，提供有别于西方特别是美国政治价值体系的新模式，供发展中国家迈向现代化选择。

昨天公布的中共十九届六中全会公报指出，习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、21世纪马克思主义，“实现了马克思主义中国化新的飞跃”；中共总书记习近平本人对建设长期执政的马克思主义政党，“提出一系列原创性的治国理政新理念、新思想、新战略”。