中国政情 学者：确立习近平思想内涵 六中全会公报凸显习近平核心地位 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 重庆特派员 发布 / 2021年11月12日 5:00 AM 昨天公布的中共十九届六中全会公报指出，习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、21世纪马克思主义，“实现了马克思主义中国化新的飞跃”。（新华社档案照） 字体大小: 小 中 大 学者预期，中共可能旨在以此展示中国才是马克思主义与社会主义真正继承者的论述，提供有别于西方特别是美国政治价值体系的新模式，供发展中国家迈向现代化选择。昨天公布的中共十九届六中全会公报指出，习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、21世纪马克思主义，“实现了马克思主义中国化新的飞跃”；中共总书记习近平本人对建设长期执政的马克思主义政党，“提出一系列原创性的治国理政新理念、新思想、新战略”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中共六中全会 中共总书记习近平 马克思主义中国化 核心 习近平新时代中国特色社会主义思想 第三份历史决议 文革 港城市大学校长 郭位2023年约满后离任 未戴口罩饮酒高歌影片疯传 陈时中称感觉“被斗争”