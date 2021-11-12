有冠病确诊密接者到访过 北京来福士商场暂停营业

（北京综合讯）中国新一轮冠病疫情持续，因有密切接触人员曾经到访，北京东直门来福士商场昨起应疫情防控需求暂停营业。

据中青网报道，接获官方通知后，由新加坡凯德集团部分持有并负责经营、管理的来福士商场前晚拉上封条，组织场内所有人员，包括顾客、商场及租户员工接受北京市疾控中心组织的核酸检测，并对相关区域外环境进行采样。所有人员核酸检测结果、环境检测结果昨天公布，均为阴性。

北京来福士购物中心官方微博昨天发文称，为排除风险、阻断病毒传播途径，商场昨起暂停营业，来福士办公楼和雅诗阁服务公寓正常运营，但工作人员、住客、访客须持北京健康宝绿码方可进入。来福士物业管理部发送至办公楼租户的防疫通知中称，访客、快递人员须提供本月9日之后进行的核酸检测报告，报告显示正常后，方可在服务台办理手续进入。

该密接者已确诊

北京市政府昨天公布的流调信息显示，8日到过北京来福士商场的上述密接人员已确诊。

据中新网报道，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火昨天在发布会上通报称，自前晚11时至昨早11时，北京新增六起本土冠病确诊病例和一起无症状病例。截至目前，北京共有三个中风险地区。北京市政府新闻发言人徐和建称，对新增聚集性疫情要快查严控，调配流调力量，对病例及感染者活动所涉及的风险点位要严格封控筛查，不放过任何线索，第一时间锁定密接者、次密接者，确保不漏一人。

大陆新增62起冠病病例 涉及六个省份

中国大陆前天报告新增冠病确诊病例62起，其中47起为本土病例，涉及六个省份。自上月中旬至今，中国本轮疫情已有逾1260起本土病例，波及21个省份。

中国一直实施在发现确诊病例后展开大规模核酸检测的防控措施，凤凰卫视本月7日的节目中，香港大学“新发传染性疾病国家重点实验室”主任管轶受访时呼吁，“不要动不动就全员检测核酸”，又称“检测抗体比较重要”，这一说法迅速引发讨论。

武汉大学中南医院重症医学科主任彭志勇教授前天接受红星新闻采访时指出，在病毒潜伏期做核酸检测时为阴性，是不能保证之后没问题的，所以在14天的潜伏周期内开展大规模核酸检测是必要的。