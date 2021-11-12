未戴口罩饮酒高歌影片疯传 陈时中称感觉“被斗争”

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中疑似参加一场有女侍陪伴的友人聚会，在疫情期间未戴口罩饮酒高歌的影片这两天在网络疯传。陈时中昨天解释，该段影片摄于去年，而非今年三级警戒期间之事，并坦承有“被斗争的感觉”。

卫福部附属医疗及社会福利机构管理会执行长王必胜上个月才被媒体揭露外遇生子，陈时中又被曝无罩饮酒高歌，令指挥中心形象崩坏。行政院长苏贞昌昨天指这是有心人用过去的影片造假，尤其现在正值防疫期间，是非常恶劣的说法，对于防疫团队的认真加以打击，非常不当。