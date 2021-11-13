习近平：继续支持子基金 助APEC成员复苏经济

中国国家主席习近平昨天（11月12日）表示，欢迎亚太经济合作组织促进关键物资流通和人员安全往来倡议，并将继续向“应对疫情和经济复苏”子基金提供支持，助力各成员恢复和发展经济。

随着世界多国逐步开放边境，中国对出入境的严防政策受到外界关注。习近平昨天以视讯方式在亚太经合组织第28次领导人非正式会议上讲话时，做出以上表示。

中国两个月来分别申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）和《数码经济伙伴关系协定》（DEPA），中国商务部本月11日也提出，已为定于明年1月1日生效的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）准备就绪。

“开放是亚太合作生命线”

在中国积极融入亚太地区经贸机制的背景下，习近平昨天在讲话中八次提出开放的重要性，并强调“开放是亚太合作的生命线”。他重申，各国要坚持开放的地区主义，以2040年布城愿景为指引，推进区域经济一体化，早日建成高水平亚太自由贸易区。

习近平呼吁亚太践行“真正的多边主义”，坚持对话而不对抗、包容而不排他、融合而不脱钩，坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。

他也提醒各国全面平衡落实亚太经合组织《互联网和数码经济路线图》，为创新和生产力发展构建开放、公平、公正、非歧视的环境。

在可持续发展议题上，习近平过去两周在二十国集团（G20）峰会上强调“共同但有区别的责任原则”，敦促发达国家充分照顾发展中国家的特殊困难和关切，并在技术、能力建设等方面为后者提供支持。

在昨天的会议上，习近平再次呼吁全球发展迈向“平衡协调包容新阶段”。他指出，经济技术合作是亚太经合组织重要合作领域，应该加大投入力度，确保发展中成员从中受益，为亚太地区发展繁荣持续注入新动力。

（记者是《联合早报》北京特派员）