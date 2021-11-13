中国政情

重大是非问题前两决议已解决 中宣部：第三份历史决议 总结中共百年成就和经验

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来自 / 联合早报

文 /
杨丹旭

北京特派员

发布 / 2021年11月13日 5:00 AM

中共中央宣传部副部长王晓晖（中）、中央政策研究室主任江金权（右二）、中央财经委员会办公室副主任韩文秀（左二）和中央党史和文献研究院院长曲青山（右一），昨天在新闻发布会回答中外媒体记者的提问。（中新社）
中共中央宣传部副部长王晓晖（中）、中央政策研究室主任江金权（右二）、中央财经委员会办公室副主任韩文秀（左二）和中央党史和文献研究院院长曲青山（右一），昨天在新闻发布会回答中外媒体记者的提问。（中新社）

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六中全会公报在阐述历史时，没有提及中共在历史上所犯过的错误，包括文化大革命的错误；也没有提到1989年的“政治风波”。中共中央宣传部分管日常工作的副部长王晓晖说：“改革开放以来，尽管党的工作中也出现过一些问题，但总体上党和国家事业发展是顺利的，前进方向是正确的，取得的成就是举世瞩目的。”

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