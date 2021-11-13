中国政情 重大是非问题前两决议已解决 中宣部：第三份历史决议 总结中共百年成就和经验 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨丹旭 北京特派员 发布 / 2021年11月13日 5:00 AM 中共中央宣传部副部长王晓晖（中）、中央政策研究室主任江金权（右二）、中央财经委员会办公室副主任韩文秀（左二）和中央党史和文献研究院院长曲青山（右一），昨天在新闻发布会回答中外媒体记者的提问。（中新社） 字体大小: 小 中 大 六中全会公报在阐述历史时，没有提及中共在历史上所犯过的错误，包括文化大革命的错误；也没有提到1989年的“政治风波”。中共中央宣传部分管日常工作的副部长王晓晖说：“改革开放以来，尽管党的工作中也出现过一些问题，但总体上党和国家事业发展是顺利的，前进方向是正确的，取得的成就是举世瞩目的。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 六中全会 中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议 中共政治 大跃进 港立法会90议席全出现竞争 功能组别无人自动当选 速读中华