台海局势

杨荣文：除了展示武力 北京也须赢得台湾民心

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来自 / 联合早报

文 /
刘柳

发布 / 2021年11月13日 5:00 AM

中国大陆空军一架轰六战机（上）去年2月10日绕台飞行，台湾空军出动一架F16战机监控。（台湾国防部）
中国大陆空军一架轰六战机（上）去年2月10日绕台飞行，台湾空军出动一架F16战机监控。（台湾国防部）

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杨荣文认为，中国大陆在两岸问题上应该明确立场，才能避免擦枪走火，但北京不应只是制定政策及展示武力，也要赢得台湾民心。

杨荣文说，北京对台湾问题的立场可以不直接讲明，但是要让所有人都看得很明白，越想推进台湾独立，统一的那天就会越早到来，“越少讲一点独立，北京就越缓和一些”。

大陆对台工作
最需要是魅力

杨荣文认为，北京在台湾问题方面还有很多地方可以努力的，但无须卷入台湾内部的辩论。例如，台湾总统蔡英文今年在双十演讲中未提辛亥革命110周年和孙中山，而以“中华民国立足台湾72年”来代指，这在台湾内部引发辩论。北京需要思考这些现象，但卷入辩论对大陆无益。

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