台海局势 杨荣文：除了展示武力 北京也须赢得台湾民心 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘柳 发布 / 2021年11月13日 5:00 AM 中国大陆空军一架轰六战机（上）去年2月10日绕台飞行，台湾空军出动一架F16战机监控。（台湾国防部） 字体大小: 小 中 大 杨荣文认为，中国大陆在两岸问题上应该明确立场，才能避免擦枪走火，但北京不应只是制定政策及展示武力，也要赢得台湾民心。杨荣文说，北京对台湾问题的立场可以不直接讲明，但是要让所有人都看得很明白，越想推进台湾独立，统一的那天就会越早到来，“越少讲一点独立，北京就越缓和一些”。大陆对台工作最需要是魅力杨荣文认为，北京在台湾问题方面还有很多地方可以努力的，但无须卷入台湾内部的辩论。例如，台湾总统蔡英文今年在双十演讲中未提辛亥革命110周年和孙中山，而以“中华民国立足台湾72年”来代指，这在台湾内部引发辩论。北京需要思考这些现象，但卷入辩论对大陆无益。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 杨荣文 李光耀 两岸统一 台湾 双十演说 港立法会90议席全出现竞争 功能组别无人自动当选 速读中华