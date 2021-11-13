杨荣文：除了展示武力 北京也须赢得台湾民心

杨荣文认为，中国大陆在两岸问题上应该明确立场，才能避免擦枪走火，但北京不应只是制定政策及展示武力，也要赢得台湾民心。

杨荣文说，北京对台湾问题的立场可以不直接讲明，但是要让所有人都看得很明白，越想推进台湾独立，统一的那天就会越早到来，“越少讲一点独立，北京就越缓和一些”。

大陆对台工作

最需要是魅力

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杨荣文认为，北京在台湾问题方面还有很多地方可以努力的，但无须卷入台湾内部的辩论。例如，台湾总统蔡英文今年在双十演讲中未提辛亥革命110周年和孙中山，而以“中华民国立足台湾72年”来代指，这在台湾内部引发辩论。北京需要思考这些现象，但卷入辩论对大陆无益。