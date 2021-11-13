港立法会90议席全出现竞争 功能组别无人自动当选

香港新一届立法会选举昨天结束提名。在传统民主派的集体“缺席”下，本届选举的90个议席仍然全部出现竞争，多人角逐一个议席。

此次选举将于下个月19日举行投票，当局一共接获154份提名。资格审查委员会将会审查并确认参选人的资格，并在11月26日或之前公布结果。

身兼资格审查委员会主席的政务司司长李家超昨天表示，会争取及早完成相关工作，并尽早发出通告。他呼吁市民在立法会选举日当天积极投票。