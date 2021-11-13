香港政情

港立法会90议席全出现竞争 功能组别无人自动当选

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来自 / 联合早报

文 /
戴庆成

发布 / 2021年11月13日 5:00 AM

香港2021年立法会换届选举提名期，在昨天下午5时结束。图为香港街头有关立法会换届选举提名期的广告牌。（中新社）
香港2021年立法会换届选举提名期，在昨天下午5时结束。图为香港街头有关立法会换届选举提名期的广告牌。（中新社）

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香港新一届立法会选举昨天结束提名。在传统民主派的集体“缺席”下，本届选举的90个议席仍然全部出现竞争，多人角逐一个议席。

此次选举将于下个月19日举行投票，当局一共接获154份提名。资格审查委员会将会审查并确认参选人的资格，并在11月26日或之前公布结果。

身兼资格审查委员会主席的政务司司长李家超昨天表示，会争取及早完成相关工作，并尽早发出通告。他呼吁市民在立法会选举日当天积极投票。

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