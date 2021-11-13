香港政情 港立法会90议席全出现竞争 功能组别无人自动当选 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 发布 / 2021年11月13日 5:00 AM 香港2021年立法会换届选举提名期，在昨天下午5时结束。图为香港街头有关立法会换届选举提名期的广告牌。（中新社） 字体大小: 小 中 大 香港新一届立法会选举昨天结束提名。在传统民主派的集体“缺席”下，本届选举的90个议席仍然全部出现竞争，多人角逐一个议席。此次选举将于下个月19日举行投票，当局一共接获154份提名。资格审查委员会将会审查并确认参选人的资格，并在11月26日或之前公布结果。身兼资格审查委员会主席的政务司司长李家超昨天表示，会争取及早完成相关工作，并尽早发出通告。他呼吁市民在立法会选举日当天积极投票。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港立法会选举 选举委员会 功能界别 非建制派 民主派 杨荣文：中美关系关键在于“政治家风范” 速读中华