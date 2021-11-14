中美元首确定后天首次举行视频会晤 受访学者：将推动双方对竞争基本原则达成共识

白宫发言人普萨基阐明，此次两国的讨论并不是为了寻求具体的成果，更多是为“有效的竞争”设下条件，确保美国能维护自身和盟友的价值。

中美元首确定在美国拜登政府上任10个月后，于后天（11月16日）首次举行视频会晤。在中美关系持续未取得突破的背景下，白宫发言人普萨基表明会晤的目标不是寻求重大的实质成果，而是为“有效的竞争”设下条件。

受访学者认为，“习拜会”不会为中美关系按下重启键，但将推动双方对竞争的基本原则达成新的共识。

美国和中国昨天（美东时间12日下午）分别在白宫例行记者会和中国外交部新闻稿中证实美国总统拜登和中国国家主席习近平将进行视频会晤的消息。视频会晤定于北京时间16日上午、美东时间15日晚上举行。

拜登上任后，中美元首曾在2月和9月通话，两人最近一次通话时聚焦于竞争管控，此课题将继续成为会晤的焦点。普萨基在白宫例行记者会上回应媒体询问时说，两国元首将探讨如何负责任地管控竞争，以及如何在利益一致的领域合作。

她阐明，美国相信“激烈的竞争”是中美关系的一部分，但两国同时也得展开“激烈的外交”。此次讨论并不是为了寻求具体的成果，更多是为“有效的竞争”设下条件，确保美国能维护自身和盟友的价值。

普萨基在回应有关拜登是否会提及新疆人权和冠病溯源问题时说，拜登在美国关切的问题上，不会有所保留。

本周有消息称习近平可能会在会晤中邀请拜登参加明年的北京冬奥会，对此普萨基受询时没有正面回应。

中国外交部简短的新闻稿中则指出，习近平和拜登将在会晤中“就中美关系和双方共同关心的问题交换意见”。

自9月的元首通话以来，中美关系总体稍有缓和，双方在过去两周的二十国集团、联合国气候变化大会，以及亚太经济合作组织峰会上虽存有分歧，但并未出现激烈交锋。

但两国在台湾、科技战、南中国海等热点课题上关系持续紧张，美国共和党参、众议员本月9日访台，引起中国外交部对美国“挑衅行径”的抨击；拜登本月11日签署了被认为是针对中国通信和科技公司的《安全设备法案》；美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS）在印太地区的军事合作，也持续引起中国的关注。

中国国务委员兼外长王毅昨天同美国国务卿布林肯就中美元首会晤事宜通电话时，特别点名美国“近日在台湾问题上采取的错误言行”。

根据中国外交部发布的新闻稿，王毅进一步表明了中国的“严正立场”，并敦促美国明确、坚定地反对任何台独行径，把一个中国政策落实到行动上。

王毅：推动中美关系回到健康稳定发展轨道

他说，中美双方要相向而行，确保这次会晤顺利、成功，推动中美关系回到健康稳定发展的轨道。

新闻稿也透露，王毅和布林肯就能源安全、气候变化、伊朗核等问题交换了意见；预示中美将就这三个重点议题探讨合作。

南京大学国际关系研究院院长朱锋接受《联合早报》访问时指出，外界不能奢望会晤会实质性地缓解中美关系，但中美元首愿意交流，对中美关系的发展具有积极意义。

朱锋分析，尤其在台湾问题高度紧张的情况下，此次会晤应为中美关系发挥首脑引领的作用，并对管控竞争的原则达成新的共识。

学者：会晤有助中美明确各自的战略意图

复旦大学美国研究中心主任吴心伯认为，中美目前最大的问题是缺乏互信，双方都较消极地看待对方的战略意图；会晤有助于中美明确各自的战略意图，增进双方互信。

在竞争管控方面，吴心伯期待两国元首推动在经贸、国防、外交等领域重新建立对话机制。他指出，中美国防部长至今仍未正式对话，目前台海和南中国海安全关系非常紧张，若要管控分歧，两国军方必须交流对话。

（记者是《联合早报》北京特派员）