全球首款吸入式冠病疫苗 海南建博会亮相

（北京讯）全球首款吸入式冠病疫苗前天（11月12日）亮相海南建博会，引起各方关注。有网民戏称，吸入式冠病疫苗的使用方法与喝奶茶相似。

据央视军事报道，上述疫苗由中国军事医学研究院陈薇院士团队与康希诺生物股份公司合作研发，在“2021第五届海南国际健康产业博览会”现场的观众进行了体验。

据报道，吸入式冠病疫苗与肌肉注射使用了同种疫苗，其制剂配方未改变，仅采用不同的给药方式。雾化吸入免疫采用雾化器将疫苗雾化成微小颗粒，通过口部吸入的方式进入呼吸道和肺部，从而激发黏膜免疫，而这种免疫是通过肌肉注射所不能带来的。

吸入式疫苗二期临床试验已取得阶段性成果，两次临床试验数据分别于去年5月22日、7月20日在《刺针》期刊（The Lancet）发表。数据证明低剂量疫苗安全，且一针接种能引起显著免疫原性，可刺激平衡的体液免疫和细胞免疫，志愿者中未发现一人有严重不良反应。

疫苗三期临床试验目前在多国开展

该疫苗三期临床试验目前在巴基斯坦、墨西哥、俄罗斯、智利、阿根廷等国家开展，共设78家临床研究中心，已完成对4万余名受试者的接种。今年2月25日，克威莎获国家药监局批准附条件上市。

陈薇院士早前介绍指出，雾化吸入接种疫苗安全性好，无肌肉注射局部不良反应，且仅需要使用五分之一剂肌肉注射用的剂量，细胞免疫反应水平就可以与一剂肌肉注射相当。肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫，可产生高水平中和抗体。