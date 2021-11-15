全代会通过明年选举提名规则 蔡英文号令民进党正面迎战四大公投

12月18日举行的四大公投，涵盖能源、食安、环保与民主政策，广被视为蔡英文执政路线的“执政期中考”，攸关行政院长苏贞昌职位保卫战，也牵动明年1月台中立委补选与明年底县市长选举的蓝绿气势消长。

民进党昨天（11月14日）召开年度“全国代表大会”（全代会），全党无异议通过明年底县市长选举提名规则，六都直辖市长将由台湾总统兼党主席蔡英文亲自征召。蔡英文也号令全党“正面迎战”冲击执政基础的四项公民投票案（四大公投）。

12月18日举行的四大公投，涵盖能源、食安、环保与民主政策，广被视为蔡英文执政路线的“执政期中考”，攸关行政院长苏贞昌职位保卫战，也牵动明年1月台中立委补选与明年底县市长选举的蓝绿气势消长。

民进党全代会昨午在台北国际会议中心举行，主题是“稳健执政、台湾有力”。蔡英文、副总统赖清德和行政院长苏贞昌等人同台，展现团结气势。

提名林静仪参战台中立委补选

今年也是民进党创党35周年，民进党为了集结所有支持力量应对公投挑战，也邀请各大社团代表，以及俗称“小绿”的友党参与开幕，包括10月23日在台中第二选区被罢免的台湾基进党前立委陈柏惟，以及同样面对罢免案的无党籍立委林昶佐。

民进党已提名林静仪参战台中的立委补选，昨天安排陈柏惟上台为林静仪加油，陈柏惟将手套与棒球交给林静仪，蔡英文则授战旗给林静仪。林静仪在这场补选的对手，将是国民党前立委颜宽恒。

民进党秘书长林锡耀也在会中强调，这次公投的重要性不亚于任何一次大选。他也对网络作战下达指示，要求全党勤于分享转发总统和行政院长等领导的面簿贴文，甚至鼓励加上“个人引言、导言”，以达致最佳沟通说服效果。

他也拜托全党在选举最后要冲刺，包括“扫街、站路口、打电话催票、发短信”等全力动员催票，并提醒依法“公投投票当天可以动员”，呼吁全党坚持到最后一刻。

他提醒党员，12月18日公投当天，一直到投票截止的下午4时，都是宣传动员的好时机。

面对阁揆宝座保卫战、最近到处压轴站台宣传“四个不同意，台湾更有力”的行政院长苏贞昌，昨天也首度受邀在全代会宣传施政成果。

苏贞昌在宣传防治猪瘟、冠病疫情、经济发展之余，也大打“尊英牌”，15分钟演说提了至少10次“蔡总统”、希望党公职支持蔡英文继续带领全党。苏贞昌也火力全开，炮轰在野的国民党“乱台湾”、阻碍施政。

压轴演讲的蔡英文重申对四大公投的立场，要求全党正面迎战、全力以赴，并提醒党员“台湾人民没有欠民进党”，必须用最好的表现证明值得人民的信赖与托付。

“正国会”派系中常委陈茂松在全代会前，公开批评党主席征召县市长的“2022年直辖市长及县市长提名特别条例”在走民主倒车，并扛上秘书长林锡耀；他昨天的态度已明显软化。

陈茂松表示，在党主席蔡英文找他沟通后，他选择相信主席所言，这是“有初选程序、名义上像征召”的方法。

最后在全党无异议下，民进党全代会通过这项提名特别条例，明年六都直辖市长提名候选人将由党主席依征召办法提名，执政任期将届满的基隆市、新竹市、屏东县，将办初选。

（记者是《联合早报》台北特派员）