中美关系 美媒：美企资助中国争夺芯片业主导地位 华盛顿官员感震惊 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月15日 5:00 AM 《华尔街日报》上周报道，总部设在纽约的研究公司荣鼎集团应该报要求进行数据分析后发现，从2017年至2020年，美国风险投资公司、芯片行业巨头以及其他私人投资者，参与59项涉及中国半导体行业的投资交易。（互联网） 字体大小: 小 中 大 美国媒体披露，美国公司及在华分支机构正增加投资中国半导体公司，帮助中国政府争取芯片行业的主导地位，使华盛顿在保持美国于这一关键技术领域领先地位方面的难度加大。《华尔街日报》上周五（12日）报道，总部设在纽约的研究公司荣鼎集团（Rhodium Group）应该报要求进行数据分析后发现，从2017年至2020年，美国风险投资公司、芯片行业巨头以及其他私人投资者，参与59项涉及中国半导体行业的投资交易，比起此前四年的数量多出一倍以上。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国公司 半导体 美国 双开副省级干部杀鸡儆猴 中央强烈警示地方政府严查虚拟货币挖矿行为 蟹季饭局察人品