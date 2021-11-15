美媒：美企资助中国争夺芯片业主导地位 华盛顿官员感震惊

美国媒体披露，美国公司及在华分支机构正增加投资中国半导体公司，帮助中国政府争取芯片行业的主导地位，使华盛顿在保持美国于这一关键技术领域领先地位方面的难度加大。

《华尔街日报》上周五（12日）报道，总部设在纽约的研究公司荣鼎集团（Rhodium Group）应该报要求进行数据分析后发现，从2017年至2020年，美国风险投资公司、芯片行业巨头以及其他私人投资者，参与59项涉及中国半导体行业的投资交易，比起此前四年的数量多出一倍以上。