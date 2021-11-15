双开副省级干部杀鸡儆猴 中央强烈警示地方政府严查虚拟货币挖矿行为

受访学者说，官方近期再加大虚拟货币挖矿打击力度，甚至双开副省级干部杀鸡儆猴，是为了在冬天能源荒持续之际，进一步遏制这项高耗能活动，预计未来对挖矿行为的高度监管将迈向常态化。

中国国家发展和改革委员会上周要求地方政府，严查严处国有单位机构涉及的“挖矿”活动。江西省政协原副主席肖毅前天则被“双开”（开除中共党籍和公职），成为首名涉虚拟货币挖矿被查的省部级高官，中央对地方释出强烈警示。

受访学者说，官方近期再加大虚拟货币挖矿打击力度，甚至双开副省级干部杀鸡儆猴，是为了在冬天能源荒持续之际，进一步遏制这项高耗能活动，预计未来对挖矿行为的高度监管将迈向常态化。

国家发改委前天发布消息，该部委上周三（11月10日）召开虚拟货币挖矿治理专题视频会议，要求各省区市负起属地责任，建制度、抓监测，对本地区挖矿进行清理整治。

彭博社等分析，中国监管机构长期不断遏制比特币及其同类兴起带来的风险，原因是加密货币理念与中国对金融积极的集中式控制背道而驰。

中国也是全球大量加密货币矿商集中地，挖矿对电力的庞大需求导致中国降低碳排放变得更艰难。内蒙古、青海、四川等省份今年以来已相继宣布整顿挖矿，中国政府9月也宣布禁止所有加密货币交易和服务。

肖毅被双开 涉重大决策部署有偏差

中共中央纪委国家监委前天也通报肖毅被双开的消息，指控他落实中共中央重大决策部署出现严重偏差，违背新发展理念，滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币挖矿，违规举债上项目、搞建设，造成恶劣影响。

59岁的肖毅2015年4月至今年3月曾在江西抚州担任中共市委书记，今年5月在江西政协副主席任上落马。

据中国媒体报道，肖毅主政抚州期间，曾大力推动“数码经济”，实际上做的都是比特币挖矿生意。世界上最大区块链技术企业之一的德国慕尼黑GM基金会，曾与号称“矿圈第一人”的福建富商林庆星成立合资公司，2017年在抚州投资40亿元（人民币，下同，8亿4800万新元）建设超级计算机运算服务中心，其实利用设备进行高性能计算以获虚拟货币奖励。

这家德企与林庆星之后反目打官司导致内情曝光，招致中纪委介入彻查，肖毅随之落马。

华中科技大学教授陈波接受《联合早报》采访时说，官方近期加大力度打击虚拟货币挖矿，旨在应对能源荒。

他指出，官方此前的政策更多是针对虚拟货币交易，而非挖矿行为。“现在能源比较紧张的情况下，（还）去挖一些非法的东西，显然从任何角度来讲都是（官方）不能容忍的。”

陈波也预期，对虚拟货币挖矿的监管在能源荒缓解后也不会放松。“副省级的干部都因此入罪了，用这样的方式（挖矿）来做非法的事情（交易虚拟货币），也会逐渐变成重罪。”

北京航空航天大学公共管理学院教授任建明受访问时说：“如果说肖毅有特殊性的话，就是说他支持了跟国家政策不一样的事情……主次的话，恐怕贪腐问题还是更主要的。”

中纪委通报也称，肖毅利用职务便利在工程承揽、项目开发等方面为他人谋利，并非法收受巨额财物。

自媒体“币圈的良心”则引述知情人士披露，肖毅在任期间，收受贿赂逾8000枚比特币，按近日市值计算逾22亿元。

（记者是《联合早报》 ）