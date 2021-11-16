天津官方发起学习“彭丽媛贺信精神” 政治观察人士质疑或起反效果

受访的中国政治观察人士也指出，天津大张旗鼓花两天时间“学习彭丽媛精神”，让外界感觉当地以此制造话题，可能导致“低级红、高级黑”的负面效果。天津官方在微信公众号发布的相关消息，目前已被禁止转发，也一定程度透露中央及网民的不满。

中国国家主席习近平夫人彭丽媛，上月底向天津与纽约合开的天津茱莉亚学院发贺信后，天津官方上周跟进，一连两天分别召开“学习彭丽媛教授贺信精神”研讨会和座谈会，并称该贺信为新形势下开展对美国的人文交流指明方向，显示中国正加大施展第一夫人外交力度。

但受访的中国政治观察人士也指出，天津大张旗鼓花两天时间“学习彭丽媛精神”，让外界感觉当地以此制造话题，可能导致“低级红、高级黑”的负面效果。天津官方在微信公众号发布的相关消息，目前已被禁止转发，也一定程度透露中央及网民的不满。

据新华社报道，彭丽媛上月26日向天津茱莉亚学院校园落成典礼致贺信说，中美双方加强教育合作，有利于培养更多优秀人才，增进文化交流互鉴，传播艺术和友谊。她希望中美两国广泛开展人文交流，促进两国人民相知相近，为中美两国人民友好注入动力。

天津市政府外事办公室上周六在微信公众号“天下之津”发布消息称，天津外办上周四和周五分别举办人文交流工作研讨会以及工作座谈会，深入学习彭丽媛教授贺信精神，创新做好天津对美国的工作。这相信也是“学习彭丽媛精神”的表述首次出现在地方官方语境。

天津外办主任栾建章强调，面对新形势新任务新要求，要把学习彭丽媛教授贺信精神与学习习近平外交思想和中共十九届六中全会精神结合起来，服务国家总体外交大局和天津市高品质发展。

该文并引述与会者表示，学习贯彻落实好贺信精神，从地方层面深入开展对美国的人文交流，有利于加强相互了解和增进相互信任，也有利于推动中美关系重回稳定发展的正确轨道。

曾隐身一段时间的彭丽媛，近两个月重返公众视野，包括9月中与习近平赴西安出席中国全国运动会；10月中在北京以视频方式出席联合国教科文组织女童和妇女教育奖颁奖仪式并致辞。

学者：彭丽媛致贺信 发挥第一夫人外交作用

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时说，对中国人民来说，彭丽媛威信颇高。中美关系在当前的矛盾冲突之际，由她致贺信起到发挥第一夫人外交作用，一定程度展现她的个人魅力，也展示中国的开放。

唐任伍指出，彭丽媛2015年9月随习近平访问美国，曾在纽约参观茱莉亚学院，也见证天津茱莉亚学院的成立。“在她参观以后开始这个合作，由她来发这个信，还是有意义、有价值的。”

微信公众号上 天津外办文章被禁分享

另一方面，天津外办文章目前在微信公众号上已被禁止分享，被指违反平台运营规范。不愿具名的北京观察人士受访时批评天津官方，“用两天时间学习彭丽媛精神，实在是有点不应该……确实有点‘低级红、高级黑’的味道。”

该人士也说，不排除天津官员此举意在放风试探、制造话题，但可能适得其反，“天津有时候把握不准，反而让大家很反感……没有实实在在，靠这个东西出风头可能反而起副作用。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）