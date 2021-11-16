“杂交水稻之父”袁隆平骨灰湖南长沙安葬 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月16日 5:00 AM 中国工程院院士袁隆平的灵骨安放仪式，昨天在湖南省会长沙市唐人万寿园陵墓举行。今年5月22日，被誉为“中国杂交水稻之父”的袁隆平在长沙逝世，享年91岁。（香港中通社） 字体大小: 小 中 大 有“杂交水稻之父”之称的中国工程院院士袁隆平追思会暨灵骨安放仪式，昨天在湖南长沙唐人万寿园陵墓举行，袁隆平院士的家人和生前同事、学生等前往送别。综合《新京报》与中新网报道，袁隆平的追思礼由湖南省农业科学院主办。在仪式现场，中国国旗包裹着袁隆平的骨灰盒，墓盖四周环绕着稻穗装饰，墓前的巨石上，篆刻着袁隆平生前写下的话：人就像种子，要做一粒好种子。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 袁隆平逝世 中国杂交水稻之父 中国国家反垄断局亮相 甘霖担任局长 彭博社：规避美国制裁 华为拟将手机设计授权给第三方