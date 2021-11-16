“杂交水稻之父”袁隆平骨灰湖南长沙安葬

有“杂交水稻之父”之称的中国工程院院士袁隆平追思会暨灵骨安放仪式，昨天在湖南长沙唐人万寿园陵墓举行，袁隆平院士的家人和生前同事、学生等前往送别。

综合《新京报》与中新网报道，袁隆平的追思礼由湖南省农业科学院主办。在仪式现场，中国国旗包裹着袁隆平的骨灰盒，墓盖四周环绕着稻穗装饰，墓前的巨石上，篆刻着袁隆平生前写下的话：人就像种子，要做一粒好种子。