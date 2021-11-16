涉中共建国后最大银行贪污案 许国俊逃往美国20年后被遣回国

（北京综合讯）涉中共建国以来最大银行贪污案的嫌犯许国俊，在外逃美国20年后，前天被遣返回国归案。

综合央视新闻和“长安街知事”“政知见”微信公众号报道，许国俊是三名涉案中国银行广东开平支行前行长中，最后一名回国的涉案者。

中国银行2001年将全国1040处电脑中心统一成一套系统时，发现账目亏空情况，发生地为广东开平。另外还发现中行开平支行前后三任行长许超凡、余振东和许国俊挪用约4.85亿美元（6.55亿新元）的中国银行资金，但三人已一同先逃到香港，再飞往加拿大，然后转机飞往最终目的地美国。此案当时震惊全中国。

余振东和许超凡分别于2004年和2018年被遣返回国，办案机关和中国银行也从境内外追回数额达20多亿元（人民币，约4亿新元）涉案赃款。中国法院分别在2006年和今年10月判处余振东和许超凡12年和13年有期徒刑。

中共中央纪委国家监委网站前天通报，许国俊涉嫌同许超凡、余振东贪污、挪用巨额公款，2001年外逃美国。中央追逃办负责人指许国俊涉案金额特别巨大，畏罪外逃且负隅顽抗，影响十分恶劣。中国外交部昨天也在例行记者会上公布，经中美双方共同努力，许国俊从美国被遣返归案。

据报道，许国俊抵达美国后一直过着清贫的逃亡生活。他也在中餐馆隐姓埋名当厨师，期间还烫伤手臂。许国俊2004年9月在美国被捕，美国法院在2009年5月以共谋结伙犯罪、共谋洗钱和共谋转移赃款等罪名，判处许国俊22年有期徒刑。

另外两名涉案人许超凡的妻子邝婉芳和中行广东江门分行原行长赖明敏，也已回国归案，其中邝婉芳2015年9月被美国强制遣返回国，押解回广东，而被列为“百名红通人员”的赖明敏，则在2018年6月22日回国投案，并主动退赃。