戴庆成：香港选举两种“效应” 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 发布 / 2021年11月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 香港再过一个多月就会举行新一届立法会选举，可当地的选举气氛至今仍然相当冷清，近日走在街上很少看到有竞选的宣传活动，也没有什么人讨论选情。和民主派阵营的一些朋友聊起，他们都说在新的选举制度下，今年的立法会选举“没有竞争”，所以一点投票的意愿也没有。朋友们的说法，马上让我想起1631年一个卖马的英国商人霍布森的故事。当年，霍布森在马圈中养了许多类型的马匹，他豪迈地跟买家说：你想买什么马都可以，价钱一样，随便挑随便选。但问题是，马圈的出入口非常低矮，能牵出去的都是瘦小的马，那些高壮的马根本出不去。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港立法会议员 鲶鱼 霍布森选择效应 中国国家反垄断局亮相 甘霖担任局长 彭博社：规避美国制裁 华为拟将手机设计授权给第三方