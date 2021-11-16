戴庆成：香港选举两种“效应”

香港再过一个多月就会举行新一届立法会选举，可当地的选举气氛至今仍然相当冷清，近日走在街上很少看到有竞选的宣传活动，也没有什么人讨论选情。和民主派阵营的一些朋友聊起，他们都说在新的选举制度下，今年的立法会选举“没有竞争”，所以一点投票的意愿也没有。

朋友们的说法，马上让我想起1631年一个卖马的英国商人霍布森的故事。当年，霍布森在马圈中养了许多类型的马匹，他豪迈地跟买家说：你想买什么马都可以，价钱一样，随便挑随便选。但问题是，马圈的出入口非常低矮，能牵出去的都是瘦小的马，那些高壮的马根本出不去。