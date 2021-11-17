中共中央通过第三个历史问题决议 1989年事件定性为“严重政治风波”

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来自 / 联合早报

文 /
于泽远

发布 / 2021年11月17日 5:00 AM

《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》维护了1981年中共中央决议对文革“内乱”和“灾难”的定性，并重申毛泽东发动文革的错误。图为1970年11月文革期间的中国地方汽车制造厂工人在批斗刘少奇路线。（档案图片）
《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》维护了1981年中共中央决议对文革“内乱”和“灾难”的定性，并重申毛泽东发动文革的错误。图为1970年11月文革期间的中国地方汽车制造厂工人在批斗刘少奇路线。（档案图片）

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新华社昨天发布《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》全文。北京有关人士分析，《决议》用三句话粗略带过1989年事件，并将事件归咎于“国际上反共反社会主义的敌对势力的支持和煽动”，以及“国际大气候和国内小气候”的共同作用，显示中共认为事件的主因在国外，国内无需进行过多的反思或责任追究。

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