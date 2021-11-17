中共中央通过第三个历史问题决议 1989年事件定性为“严重政治风波” 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 发布 / 2021年11月17日 5:00 AM 《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》维护了1981年中共中央决议对文革“内乱”和“灾难”的定性，并重申毛泽东发动文革的错误。图为1970年11月文革期间的中国地方汽车制造厂工人在批斗刘少奇路线。（档案图片） 字体大小: 小 中 大 新华社昨天发布《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》全文。北京有关人士分析，《决议》用三句话粗略带过1989年事件，并将事件归咎于“国际上反共反社会主义的敌对势力的支持和煽动”，以及“国际大气候和国内小气候”的共同作用，显示中共认为事件的主因在国外，国内无需进行过多的反思或责任追究。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》 六四事件 文化大革命 十九届六中全会 习近平 建党百年 摩根首席执行官 入港豁免隔离检疫 预约选座 共享书房