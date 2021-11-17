中共中央通过第三个历史问题决议 1989年事件定性为“严重政治风波”

新华社昨天发布《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》全文。北京有关人士分析，《决议》用三句话粗略带过1989年事件，并将事件归咎于“国际上反共反社会主义的敌对势力的支持和煽动”，以及“国际大气候和国内小气候”的共同作用，显示中共认为事件的主因在国外，国内无需进行过多的反思或责任追究。

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