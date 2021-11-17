美媒：中资收购意大利军用无人机厂商后转移技术

据美国媒体报道，中国国有企业于2018年收购意大利军用无人机制造商后，就将意大利军方曾在阿富汗使用过的该公司的相关技术转移到中国。

据《华尔街日报》昨天的独家报道，意大利和欧洲当局对这一举动毫不知情，这揭示了中国如何绕过欧洲薄弱的投资审查来获取敏感技术。

意大利政府正调查2018年7月一家在香港注册、名为Mars (HK) Information Technology Co. Ltd.的公司，以400万欧元（615万新元）收购了Alpi Aviation的75%股权，然后又投资了150万欧元。