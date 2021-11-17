美媒：中资收购意大利军用无人机厂商后转移技术 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月17日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 据美国媒体报道，中国国有企业于2018年收购意大利军用无人机制造商后，就将意大利军方曾在阿富汗使用过的该公司的相关技术转移到中国。据《华尔街日报》昨天的独家报道，意大利和欧洲当局对这一举动毫不知情，这揭示了中国如何绕过欧洲薄弱的投资审查来获取敏感技术。意大利政府正调查2018年7月一家在香港注册、名为Mars (HK) Information Technology Co. Ltd.的公司，以400万欧元（615万新元）收购了Alpi Aviation的75%股权，然后又投资了150万欧元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 军用无人机技术 中国收购 意大利军用无人机制造商 摩根首席执行官 入港豁免隔离检疫 预约选座 共享书房