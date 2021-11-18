就媒体问题达成三共识 中美同意为对方记者放宽签证限制

中美就媒体问题达成的三项共识包括：相互保障在对方国家工作的现任常驻记者可正常进出；同意为对方国家记者颁发一年多次入境签证，美国承诺立即启动国内程序，解决中国记者签证停留期问题。中国承诺在美方政策措施到位后，给予驻华美媒记者同等待遇。此外，双方将开始审批新的常驻记者签证。

中美同意放宽对彼此国家记者的签证限制，预示特朗普时代点燃的中美媒体战有望偃旗息鼓。这是中美元首视频会晤缓和两国关系氛围下，中美在个别领域取得的首个实质性突破。

中国官媒前晚报道，中美在两国元首视频会晤前，就媒体问题达成三项共识。

这包括相互保障在对方国家工作的现任常驻记者可正常进出；同意为对方国家记者颁发一年多次入境签证，美国承诺将立即启动国内程序，解决中国记者签证停留期问题。中国承诺在美方政策措施到位后，给予驻华美媒记者同等待遇。

此外，双方将开始审批新的常驻记者签证。

美国国务院昨天证实上述消息。一名美国官员对媒体称，记者签证的协议是近几个月双方工作层面持续谈判的结果，美国政府欢迎这项新进展，但认为它“仅仅是初步进展”。

中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上强调，双方在媒体问题上达成的共识“来之不易”，“符合双方媒体利益，值得珍惜”。

中美关系恶化后，两国陷入媒体战。美国去年初把中国媒体驻美人员的签证停留期削减至90天，北京也采取报复措施，驱赶部分美国媒体在华记者，限制美媒记者签证期限。

双方此次达成的共识若能付诸实施，将消除不利于两国关系的一个负面因素。

南京大学国际关系学院执行院长朱锋接受《联合早报》采访时说，不能奢望中美元首会晤短期内会让中美关系有实质性改善，但双方能在媒体问题以及下来的关税问题上有所松动，都是积极进展。

他说：“最重要的还是可以谈起来，并且能就一些具体的、有实质内容的议题展开磋商和沟通，这能为双方关系稳定、管控及合作创造条件和机会。”

中国国家主席习近平和美国总统拜登北京时间前天上午（美东时间15日晚）举行视频会晤，就贸易、人权、香港、台湾等争议性议题交锋。

中国外交学院战略与和平研究中心主任苏浩受访时分析，此次会晤在中共十九届六中全会后举行，中国国内的政治相对稳定，中国政府和领导人更有自信适当放宽对美国媒体记者的限制，这有利于缓和中美对立状态，并改善中国国家形象。

进入适航审定技术性程序 737MAX有望复飞

较为缓和的中美关系，也为个别美企在华业务带来转机希望。中新网昨天报道，中国民航局近日发布《关于737MAX的适航指令征求意见通知》，在停飞32个月后，波音MAX客机在中国的复飞迎来转机。

报道引述业内人士分析，这意味737MAX进入到适航审定的技术性程序中，也就是获得了“准考证”，但与“考试”和“通过”还有距离。

波音737-8型客机在2018年和2019年先后发生两起空难。中国在前年3月率先下令国内航空公司停飞该机型。目前中国有13家航空公司共停飞97架737MAX客机。

中国航空公司是波音在全球的主要客户。波音公司今年10月披露，公司370多架待交付的737MAX飞机中，约三分之一由中国航空公司订购。

苏浩认为，是否允许复飞最终取决于安全评估，但中美关系缓和“对中国和波音公司的关系，包括未来采购波音飞机会有政治上的影响”。

针对中美是否有机会在其他领域实现突破，苏浩判断：“一些无关大局，但同时能营造良好氛围的事，相信中国愿意做出积极的姿态。”

（记者是《联合早报》北京特派员）