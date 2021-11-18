拜登：美不会鼓励独立 台要自己做决定

受访学者认为，拜登称“我们不会鼓励独立”的说法，“比（美国前总统）克林顿的‘不支持台独’又强一点点”，且要台湾自己拿定主意，这将考验台湾蔡英文政府是否有追求独立的决心。

美国总统拜登16日与中国大陆国家主席习近平视频会晤后，在台湾问题明确指出，美国完全不会改变对台政策。“我们不会鼓励独立”，美国是按照《台湾关系法》行事，台湾自己要拿定主意。

受访学者认为，拜登称“我们不会鼓励独立”的说法，“比（美国前总统）克林顿的‘不支持台独’又强一点点”，且要台湾自己拿定主意，这将考验台湾蔡英文政府是否有追求独立的决心。

“习拜会”后，大陆快速发布拜登重申一个中国政策、不支持台独的谈话。白宫稍后在声明中表示，美国持续奉行基于《台湾关系法》、美中三个联合公报及《六项保证》的一中政策，强烈反对片面改变台海现状或削弱稳定和平的行为。双方各说各话，让外界解读莫衷一是。

会后，拜登在新罕布夏州接受媒体访问时表示，“我们非常明确地表明支持《台湾法》（Taiwan Act）”。接着他又说：“它是独立的，由它自己做决定”。

今年78岁的拜登在谈到两岸问题时多次语焉不详或过于简化，白宫经常帮他善后，强调美国的一个中国政策没有改变。上述的《台湾法》（Taiwan Act）应是指《台湾关系法》（Taiwan Relations Act），该法要求美国协助台湾自我防卫，但拜登没有说明“它”（it）指的是什么。

稍晚拜登要登上空军一号专机前，转身向媒体澄清，“我们完全不会改变我们的政策”。媒体再请他进一步说明政策所指为何，以及其稍早提到的“独立”时，拜登连连否认，强调他说的是“他们要自己作决定，他们指的是台湾，不是我们（美国）。我们不会鼓励独立，我们鼓励他们完全按照《台湾关系法》要求行事，这也是我们正在做的事情，让他们自己做决定”。

美国国家安全顾问沙利文在“习拜会”结束后，在美国时间16日早上参加布鲁金斯学会的会议时提及，拜登和习近平在3小时15分钟的峰会中花了大量时间谈台湾问题。拜登提醒习近平，他在参议员任内就投票支持《台湾关系法》，清楚了解这项法案明确表明，任何以非和平手段改变台湾未来的做法，美国会严正关切。

政治大学国关中心研究员严震生向《联合早报》表示，美国政策没有改变，只是拜登可能有些失言让台湾觉得开心。但拜登自己后来又作出修正，这种状况和已故总统里根很类似，美国的两岸政策仍是战略模糊，拜登的年老失言有时反而成为美国发挥的空间。

他认为，中美已有默契，在“习拜会”后各自说自己想讲的话，但互不否认。从拜登和和沙利文的谈话来看，美国已不在意与“非民主国家”打交道，已接受大陆就是不同体制的国家，美国仍会讲民主、人权，但不会影响彼此间在气候等方面的合作。

受访学者认为，拜登称“我们不会鼓励独立”的说法，“比（美国前总统）克林顿的‘不支持台独’又强一点点”，且要台湾自己拿定主意，这将考验台湾蔡英文政府是否有追求独立的决心。

1998年克林顿在上海提出“新三不”，已提到“我们不支持台独”。对于拜登此时称“我们不会鼓励独立”的说法，严震生说，“不支持（台独）有点被动，不鼓励又比不支持强一点点”。

政治大学外交系副教授赖岳谦特别指出，拜登要台湾自己拿定主意，也就是要不要独立由台湾自己负责。“既然美国松手，蔡政府若没有行动，就会信用破产；蔡政府如果追求独立，违反《台湾关系法》，美国也会有相关的动作”。

执政的民进党发言人谢佩芬在昨天中常会后转述兼任党主席的蔡英文谈话，指台湾过去很难得获得国际关注，但近来台湾已是国际瞩目对象，所以在台湾面对挑战时，台湾的一举一动、展现的决心和意志，会让其他国家决定采取什么样的态度和以多大的力道来协助，故台湾必须团结，愿意克服困难保卫自己的价值。