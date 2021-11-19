蔡英文：F-16V升级与接装具三意义

蔡英文说，F-16V战机的升级与接装，代表台美友谊再进展、台湾航太科技再提升，以及国防战力更坚强等三项重要意义。

台湾总统蔡英文和美国在台协会处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）等人昨天（11月18日）共同出席“F-16V Block20型机性能提升接装典礼”。蔡英文说，F-16V的升级与接装，代表台美友谊再进展、台湾航太科技再提升，以及国防战力更坚强等三项重要意义。

她表示，F16战机性能优异，F- 16V接装后更强化战机的匿踪性、远距侦知及视距外作战能力，性能大幅提升，更能因应现代战争型态。

此间军事专家认为，F-16V新式的AESA雷达，可有效捕抓中国大陆解放军匿踪战机，且飞行成本大幅降低，可抵消解放军部分军力优势。

台国安会：大陆若攻台 可能会采取斩首行动

美国总统拜登周二与中国大陆国家主席习近平视讯后，台湾国安会秘书长顾立雄昨天在立法院司法及法制委员会备询表示，大陆若要以武力攻下台湾，当然是以快速行动形成既成事实，让外力难以介入，可能会采取斩首行动、宣告封锁、联合火力打击等。

他表示，“习拜会”后，美国对台政策没有改变，仍遵循《台湾关系法》、中美建交三公报及六项保证的“一中政策”。他认为，这与蔡英文在双十庆典谈话提出“四个坚持”概念符合，即“中华民国与中华人民共和国互不隶属”，美方也未有任何异议。

对于中共十九届六中全会通过第三个历史问题决议提到要“解决台湾问题、实现祖国完全统一”，顾立雄说，这份历史决议是要确立习近平的核心地位，为其二十大延任铺路，一定要对台湾问题有所交代，但习近平并没有设下时间表，后续会继续关注。

台湾空军以“凤展专案”为代号，耗资1100亿元（新台币，53亿7000万新元）由美国洛克希德．马丁（Lockheed Martin）公司与台湾汉翔公司，将现有141架F-16A/ B型战机升级为F-16V（Block20），昨天在嘉义空军基地举行性能提升接装典礼。

相较24年前台湾第四联队奉命接收F16战机的低调，蔡英文是在国防部长邱国正等人的陪同下高调主持接装典礼，孙晓雅也与会。

空军参谋长黄志伟前天在立法院外交及国防委员会备询时表示，台湾141架F-16A/B型战机透过“凤展专案”已有64架完成性能提升，台湾现在拥300多架战机，战斗机军力约排名世界前15名内。

民进党立委蔡适应说，空军现有F-16战机141架、IDF战机129架、幻象战机55架，若再加上新购的F- 16战机66架，届时合计有391架，台湾的战斗机军力应该排在世界第七或第八。

台湾2019年与美国签署包括66架F- 16系列战机的军购案，预估2023年可取得首批两架新机，全数会在2026年交机完成。

立法院法制局曾指出，空军要扩充战斗机数量，应先解决飞行员人数偏低问题。黄志伟对此表示，飞行员人数呈正成长，目前也有聘雇教官，另有六位后备战士飞行员。

英国知名航空杂志《国际航空》（Flight International）年初公布“2021年世界空军”报告，台湾战机数量以288架排名全球第10名。前三名依序是美国2717架、中国大陆1571架、俄罗斯1531架。