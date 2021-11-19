中共预计明年6月底前选出2300名二十大代表

中共开始部署第二十次全国代表大会（简称二十大）代表选举，预计将在明年6月底前选出2300名二十大代表。本次党代会代表的差额选举比例没有扩大，仍沿用上两次党代会的“多于15％”。

代表选举工作启动，标志着中共正式进入“二十大时间”。分析人士解读，二十大代表选举方式基本沿用过去两次党代会的做法，并没有明显突破。

本月11日闭幕的中共十九届六中全会决定，将于明年下半年在北京召开二十大。

据新华社昨天（11月18日）发布的消息，中共中央最近印发了《关于党的二十大代表选举工作的通知》，中组部近日也召开会议，具体安排这项工作。

尽管过去五年中共党员人数显著增加，能参与选举新一届中共领导集体的党员代表并没有增加。二十大代表名额为2300人，与2017年的十九大保持一致。

十九大前，中共党员人数约为8800多万名；截至今年6月5日，中共党员人数已增至9500多万名。

二十大代表将从全国38个选举单位中产生。据了解，这些单位包括31个省区市和新疆建设兵团、解放军、中央直属机关、中央国家机关、中央金融系统、中央企业系统（在京）等。

2300名二十大代表的主要组成人员是各级领导干部，尤其是中高级领导干部，预计将占三分之二。新一届中央委员会成员，以及新一届中共领导层，将在这2300人中产生。

差额选举被认为是民主选举的重要形式。不过，二十大代表的差额选举比例没有进一步扩大，仍保持在十八大以来的“多于15％”。这显示中共并没有要在二十大党代表选举中，引入更多票选成分。

2002年中共十六大党代表的差额比例要求是多于10％；2007年十七大的要求是不少于15％；2012年十八大和2017年十九大的要求都是多于15％。

讲政治仍是中共二十大代表的首要标准。中共中央在通知中提出，要严把人选政治关；着重了解人选政治判断力、领悟力、执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”等方面的表现，“对政治上不合格的一票否决”。

其次被强调的是代表的廉洁。通知要求，严把人选廉洁关，坚决防止“带病提名”、“带病当选”。

在优化代表结构上，通知要求，保证生产和工作第一线代表比例；女党员和少数民族党员代表应占一定比例，但通知没有提出明确的占比要求。

通知也强调，要严肃政治纪律、组织纪律和选举纪律，充分运用湖南衡阳、四川南充、辽宁等地拉票贿选、破坏选举案件，开展警示教育。上述地区在过去10年中，曾发生大规模拉票贿选。

中共各省市区党委目前正在换届，为明年的二十大做准备，省级党委换届预计将在明年6月前结束。

（记者是《联合早报》北京特派员）