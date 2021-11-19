被指营商环境越来越“大陆化” 港府强烈反驳美国会报告

中美两国元首本周二举行首次视频会晤后，双方在香港问题上的交锋并无因此降温。美国国会美中经济与安全审查委员会（USCC）发表报告，批评香港在实施国安法后的营商环境越来越“中国大陆化”，建议华府评估香港作为单独关税区的待遇。中国外交部回应时则批评，有关报告满纸谎话、穿凿附会，对此表示强烈不满。

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