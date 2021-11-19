香港政情

被指营商环境越来越“大陆化” 港府强烈反驳美国会报告

订户

来自 / 联合早报

文 /
戴庆成

香港报道

发布 / 2021年11月19日 5:00 AM

USCC发表报告，批评香港在实施国安法后的营商环境越来越“中国大陆化”，建议华府评估香港作为单独关税区的待遇。（路透社）
USCC发表报告，批评香港在实施国安法后的营商环境越来越“中国大陆化”，建议华府评估香港作为单独关税区的待遇。（路透社）

字体大小:

中美两国元首本周二举行首次视频会晤后，双方在香港问题上的交锋并无因此降温。美国国会美中经济与安全审查委员会（USCC）发表报告，批评香港在实施国安法后的营商环境越来越“中国大陆化”，建议华府评估香港作为单独关税区的待遇。中国外交部回应时则批评，有关报告满纸谎话、穿凿附会，对此表示强烈不满。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容