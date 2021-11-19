香港政情 被指营商环境越来越“大陆化” 港府强烈反驳美国会报告 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 香港报道 发布 / 2021年11月19日 5:00 AM USCC发表报告，批评香港在实施国安法后的营商环境越来越“中国大陆化”，建议华府评估香港作为单独关税区的待遇。（路透社） 字体大小: 小 中 大 中美两国元首本周二举行首次视频会晤后，双方在香港问题上的交锋并无因此降温。美国国会美中经济与安全审查委员会（USCC）发表报告，批评香港在实施国安法后的营商环境越来越“中国大陆化”，建议华府评估香港作为单独关税区的待遇。中国外交部回应时则批评，有关报告满纸谎话、穿凿附会，对此表示强烈不满。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港 中国大陆 美国 美中经济与安全审查委员会 香港国安法 补给船往南沙群岛执行任务被阻 菲以强烈措辞谴责中方 中共预计明年6月底前选出2300名二十大代表