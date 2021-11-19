民营车企员工猝死案引关注 舆论官媒同声谴责加班文化

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来自 / 联合早报

文 /
黄小芳

北京特派员

发布 / 2021年11月19日 5:00 AM

山东济南互联网公司浪潮集团因在办公室悬挂鼓励加班的标语横幅，受到官媒的严厉批评。（互联网）
山东济南互联网公司浪潮集团因在办公室悬挂鼓励加班的标语横幅，受到官媒的严厉批评。（互联网）

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中国反加班声浪再次升温，中国民营车企巨头比亚迪传出员工猝死案引起社会关注，山东济南一家互联网公司也因悬挂鼓励加班的花式标语，被中国官媒《工人日报》批评为“精神压迫和道德绑架”；央视则强调，要把中国的“汗水经济”转为“智慧驱动”。

中国媒体前天相继报道，36岁的比亚迪物流员工王江龙（化名）本月5日被发现猝死在出租屋中。他的家属接受澎湃新闻采访时，指王江龙的死与他长时间加班有关，他生前一个月连续值夜班，工作时长多在12小时左右。

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