民营车企员工猝死案引关注 舆论官媒同声谴责加班文化 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 北京特派员 发布 / 2021年11月19日 5:00 AM 山东济南互联网公司浪潮集团因在办公室悬挂鼓励加班的标语横幅，受到官媒的严厉批评。（互联网） 字体大小: 小 中 大 中国反加班声浪再次升温，中国民营车企巨头比亚迪传出员工猝死案引起社会关注，山东济南一家互联网公司也因悬挂鼓励加班的花式标语，被中国官媒《工人日报》批评为“精神压迫和道德绑架”；央视则强调，要把中国的“汗水经济”转为“智慧驱动”。中国媒体前天相继报道，36岁的比亚迪物流员工王江龙（化名）本月5日被发现猝死在出租屋中。他的家属接受澎湃新闻采访时，指王江龙的死与他长时间加班有关，他生前一个月连续值夜班，工作时长多在12小时左右。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 加班 猝死 996 补给船往南沙群岛执行任务被阻 菲以强烈措辞谴责中方 中共预计明年6月底前选出2300名二十大代表