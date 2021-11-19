彭博社称正制定计划替代美国和外国技术 中国：“完全是虚假信息”

中国否认正在制定实施替代美国和外国技术的计划，并指外媒的相关报道“完全是虚假信息”。

彭博社前天报道，知情人士透露，中国正在加快实施以本土技术取代美国和国外技术的计划，低调地授权一个获官方支持的组织，来审查和批准从云技术到半导体等敏感领域的本土供应商。

报道说，官网显示，被归入中国电子工业标准化技术协会旗下的信息技术应用创新工作委员会（简称信创工委会），成立于2016年，名义上是由从事软硬件关键技术研究、应用和服务的单位发起、建立的非营利社会组织。