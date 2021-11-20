中共政治局规划国家安全战略 政治安全居首位

中共政治局前天召开会议规划今后四年的国家安全战略，强调必须把政治安全放在首位，包括维护国家政权安全、制度安全，以及意识形态安全。

据新华社报道，中共政治局会议审议了《国家安全战略（2021—2025年）》（简称《战略》），会议由中共总书记习近平主持。

受访专家指出，中共高层推出这项战略的目的，对内是解决与国安事务相关的规范问题，对外提供中国国安的可预期性。中共政治局在2015年通过《国家安全战略纲要》，这一次首次形成规范完整的战略文件，意味着中国国安体系的规划已上升至新的层面。

前天的政治局会议指出，在新形势下维护国家安全，必须牢固树立总体国家安全观，加快构建新安全格局，并坚持中共的绝对领导，完善集中统一、高效权威的国家安全工作领导体制。

在台海、南中国海等中国周边局势不稳的背景下，会议也强调要坚持捍卫中国国家主权和领土完整，维护边疆、边境、周边安定有序。

会议阐明中国国家安全战略的范畴，其中政治安全列为首位，其余重点还包括经济安全、社会安全、科技安全，以及新型领域安全。

会议强调要维护国家政权安全、制度安全、以及意识形态安全，严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏活动。

要增强产业韧性

和抗冲击能力应对经济放缓

随着中国经济增速放缓，以及全球产业链在疫情下加速重构，会议提出要增强产业韧性和抗冲击能力，筑牢防范系统性金融风险安全底线。

今年下半年洪灾带来的食品涨价、部分地区的电力短缺，以及全球的能源危机，令中国高层更加关注粮食和能源安全。会议要求要确保粮食安全、能源矿产安全、重要基础设施安全，并加强海外利益安全保护。

要把科技自立自强

作为国家发展战略支撑

中美科技战在拜登政府上任后未见缓解，《战略》重申要把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，同时也要积极维护社会安全稳定，从源头上预防和减少社会矛盾。

在对外关系问题上，《战略》强调要积极营造良好外部环境，坚持独立自主，在国家核心利益、民族尊严问题上决不退让，坚决维护国家主权、安全、发展利益。

会议也审议《军队功勋荣誉表彰条例》，强调要毫不动摇坚持中共对军队绝对领导，贯彻军委主席负责制。

中国战略与安全问题专家袁铁成在接受《联合早报》访问时分析说，把政治安全放在首位，说明了《战略》更强调解决国内问题，国内诸多问题的不确定性，是执政党持续执政的首要关切。

至于《战略》中表明将维护意识形态安全，袁铁成认为这并不意味中共将加强舆论管控，只是中国在意识形态问题上更有自信，因此把之前的潜规则变为明规则。

袁铁成也指出，虽然《战略》的重点放在国内问题，但也有对标美国国家安全战略的意义。他预计，中国在国安战略方面会越来越规范并有可预期性。

2014年正式成立的中国国家安全委员会，由外交部、国防部、公安部、武装警察部队、商务部、中共中央政法委、中央外宣办等多个重要的党政部门组成，是中共主要负责制定国安政策的机构。国安委提出的国安政策由中共中央政治局审议后，将由各部门负责具体的实施工作。