港立法会154候选人中仅一人资格无效

中国全国人大常委谭耀宗认为，资格审查委员会裁定154名参选人之中只有一人参选资格无效，反映当局不会随意“DQ”（取消资格）参选人。但有学者分析，日后依然存在变数，难以百分百确保这次“入闸”参选的非建制派人士以后可以继续参选。

香港负责审查并确认立法会选举参选人资格的资格审查委员会，昨天裁定154名参选人之中只有一人参选资格无效。中国全国人大常委谭耀宗认为，有关做法反映当局不会随意“DQ”（取消资格）参选人。但有学者分析，日后依然存在变数，难以百分百确保这次“入闸”参选的非建制派人士以后可以继续参选。

一候选人受雇政府部门

担任兼职工作丧失资格

香港将于下月19日举行新一届立法会选举。特区政府昨天刊宪，指明年1月1日是新一届立法会任期的开始，首次开会日期则是1月12日。

候选人资格审查委员会昨天也公布完成对所有候选人的审查结果。在154份提名中，参选功能界别医疗卫生界的刘子进被裁定资格无效，原因是他受雇于政府部门，担任兼职工作，因此根据立法会条例，裁定他丧失资格。

另外的153名候选人，则通过资审会审查，包括参选九龙中地区直选的非建制派前立法会议员谭香文。翻查资料，谭香文曾在社交网站提到“光复香港、时代革命”口号。其后《香港国安法》实施，到今年9月区议员陆续宣誓，多人被当局援引社交网站旧帖文和照片，证明曾发表该口号信息，最终被DQ。

身兼资审会主席的港府政务司司长李家超昨天就此解释，资审会是考虑所有情况后，才裁定各人的参选资格。

他说：“我们考虑的当然是某些事情发生的时间及当时环境和情况，当时所适用的法律或有关法律有否追溯期，以及她对资格审查委员会提供的解释是否合理可信。”

李家超表示，资审会用了一星期时间审查候选人资料，比原定时间缩短了一半，相信有助候选人的选举工程。

中国全国人大常委谭耀宗认为，资审会这次是认真、按法例实事求的审查，并且有清楚说明个别人士不符资格的原因，并无考虑其他特别因素，反映港府不会随意“DQ”参选人。

至于这次成功“入闸”的候选人，将来是否可以顺利参加其他选举，谭耀宗指出，选举制度的精神是公平公开，只要根据法例办事，不同阶层或背景的人士都可参选，体现选举广泛代表性。

全国港澳研究会副会长刘兆佳接受《联合早报》访问时也认为，在这次审查过程中，只有一人被取消参选资格，当中并不涉及政治原因，反映中央政府采取了比较宽松的态度。参选人只要不做挑战国家主权、危害国家安全的事，就算批评政府，也可以“入闸”参选。

刘兆佳指出，随着候选人的资格在昨天获当局确认，香港在未来一个月将面临着两场仗，一是候选人之间的选战，二是和西方的话语权争夺战，欧美国家会用西方的选举准则质疑香港这次立法会选举。他认为，候选人在选举过程中应该凸显大部分香港人关心的议题，这样才能引起选民共鸣。

不过，香港中文大学政治及行政学系高级讲师蔡子强认为，不能单以被“DQ”的人数，推断本届立法会选举的政治光谱是否够广阔。他表示，一些不获当局接受的参选人，在提名阶段已经被排除，取得足够提名的人最终被裁定不符资格的机会很小。

蔡子强相信，这次能够“入闸”参选的候选人虽然取得“定心丸”，但依然存在变数，包括他们日后的表现和言行，加上仍未知道其他层级的选举制度如何，目前难以百分百确保他们日后能继续参选。