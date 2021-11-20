电检局审核不过 《长津湖》无法如期在马上映

中国电影《长津湖》因送交马来西亚电影检查局（LPF）审核不过，无法如期在马来西亚上映。

据马来西亚媒体《中国报》报道，本片的马来西亚发片商Mega Films Distribution对审核结果感到遗憾，并考虑将《长津湖》再次送审。

针对早前被网民指电影宣扬共产主义，发行商称，对没看过这部电影却给予批评和反对的人感到遗憾，并称这对想看电影的观众欠缺公平。发行商还称，相信观众可以通过这部电影追溯中国人民志愿军如何在极寒严酷环境下作战的事迹。