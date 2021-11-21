港府批准三岁至17岁可打科兴疫苗

（香港讯）香港政府批准扩大科兴冠病疫苗（Sinovac）适用年龄到涵盖三岁至17岁的人，并将优先安排疫苗给12岁至17岁青少年接种，其后再扩展至较低年龄组别的儿童。

据《星岛日报》报道，香港食物与卫生局同意疫苗可预防疾病科学委员会和新发现及动物传染病科学委员会联同行政长官专家顾问团的早前建议，并于昨天（11月20日）作出以上宣布。

香港冠病疫苗顾问专家委员会早前检视相关临床研究数据后，建议食卫局局长批准科兴提交的降低疫苗接种年龄下限至三岁的申请。同时，顾问专家委员会建议将有关资料交由联合科学委员会审视，以助决定接种疫苗的优先组别。联合科学委员会联同专家顾问团于本月19日举行会议，在审视本地情况以及外地所累积的现实世界经验后，建议优先安排12岁至17岁青少年接种，其后再扩展至较低年龄组别的儿童。

香港食卫局局长陈肇始说，参考了顾问专家委员会的意见，并考虑冠病病毒对公众健康构成的威胁后，认为批准科兴疫苗的适用年龄涵盖三岁至17岁者的效益大于其风险。这既可保护他们免受病毒感染，也有助他们尽早回复正常的校园和日常生活。

港府目前已经认可作紧急使用并采购了科兴、复必泰等疫苗，自2月26日正式开始接种。

在港府昨天作出宣布前，科兴冠病疫苗的适用年龄门槛是18岁。虽然港府于6月中下调复必泰疫苗的接种年龄到12岁，但除了未达这个年龄门槛的儿童无法接种，也有家长因担心复必泰疫苗的副作用，不愿让满12岁或以上的子女打针。放宽科兴疫苗接种门槛相信有助提高香港中小学生的接种率。

由于香港青少年接种第二剂复必泰疫苗后出现心肌炎和心包炎的比例较其他地区高，当局今年9月建议12岁至17岁青少年接种复必泰的，由两剂改为一剂。