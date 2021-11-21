美国宣布周一与台湾举行第二轮经济对话

（华盛顿／台北综合讯）习拜会没过几天，美国便宣布将在周一（23日）与台湾举行第二轮美台经济对话。同日，美国两党议员也推出一项让台湾在国际货币基金组织（IMF）拥有席位的法案。

美国国务院周五（19日）发布声明称，第二轮“经济繁荣伙伴对话”是由负责经济增长、能源和环境事务的美国副国务卿费尔南德斯主持，这项对话去年11月首度举行，是为了推进美台在广泛经济议题上的合作，建立双方更紧密的经济和商业联系。

声明强调：“我们的伙伴关系是建立在牢固的双向贸易和投资、人际联系以及共同捍卫自由和共享民主价值观的基础上。”

台湾外交部昨天也发出新闻稿说，这场线上对话代表台方主谈的将是经济部长王美花及科技部长吴政忠。外交部称该对话是台美最高层级的经济战略对话平台，去年首次举行“成果丰硕”，今年双方将就供应链、反制经济胁迫、数码经济与5G网络安全、科学与技术等共同关切的议题及政策进行深度交流。

台湾一直希望能与美国签署自贸协定，美台经济对话被视为向这个目标迈进的一步，对美国来说，这是在前总统特朗普任内与台北加强接触的一部分努力，拜登上台后也持续这么做，令北京非常不满。

台湾政府去年取消了对含瘦肉精美国猪肉的进口禁令，消除了与华盛顿达成协议的主要障碍，但由于群情汹涌，台湾12月将就此问题举行公投，对台美经贸关系形成考验。华盛顿近期也频频施压台湾加快芯片生产，解决全球供应链出现半导体短缺的问题。

美两议员提议案要求财长 寻求让台湾在IMF拥席位

就在美台致力加强经贸联系之际，美国共和党众议员冈萨雷斯周五宣布，与民主党众议员格林共同推出名为《不歧视台湾法案》的议案，要求美国财长寻求让台湾在IMF拥有席位，获得更为公平的待遇，以应对“中国威权政府所构成的越来越大威胁”。

据美国之音报道，冈萨雷斯在推特上说，美国将力挺台湾并支持其参与国际机构的努力，并称台湾参与IMF将起到关键作用，帮助IMF实现目标，同时应对中共对国际机构的威胁。他还说，台湾理应成为IMF成员。

中国大陆于1980年取代台湾加入IMF，目前已成为IMF的第三大持份国，仅次于美国和日本。