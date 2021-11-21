天安门广场下月15日起将实施预约参观措施

（北京讯）北京天安门广场从下月15日起将实施预约参观措施，散客和旅游团均需提前预约方可进入广场区域。这是天安门广场建成以来首度比照紫禁城等景点实施预约入场制。

北京市人民政府天安门地区管理委员会前天（11月19日）在官网发布通告宣布上述新措施。

据通告，游客可通过管委会门户网站预约服务专栏、“天安门广场预约参观”微信小程序或北京通等应用程序，预约未来10日内参观游览，旅游团则至少提前12小时。

预约分为升旗、上午、下午、降旗等四个时段。预约参观措施启动后，将根据疫情形势变化和防控需要，适时采取必要客流疏导调控措施。通告也提醒，预约参观措施并不能代替安检，游客仍需经安检后方可进入广场。

通告也说，天安门广场作为“全国红色旅游经典景区”，实施预约参观制有利于防止瞬间大量客流带来的疫情传播风险，更好地落实常态化防疫要求，保障公共卫生安全，且能更好引导游客合理安排出行计划，推动错峰参观游览，有助于提高参观游览服务管理水平。

多家互联网巨头违反反垄断法 将各被处以50万元人民币罚款

（北京讯）中国国家市场监督管理总局昨天（11月20日）公告，互联网巨头阿里巴巴、百度和京东等多家公司被其罚款，因为它们未向该局申报43笔可追溯到2012年的交易，违反了反垄断法。

该局说，涉案企业每家将被处以50万元（人民币，下同，10万6600新元）的罚款，这是中国2008年推出的反垄断法规定的最高罚款额。

阿里巴巴、百度、京东和吉利没有立即回应路透社的置评请求。

国家市监总局公告列出的未申报交易当中，最早的是2012年涉及百度及其合作伙伴的一项收购，最近的则是今年百度与中国汽车制造商浙江吉利控股达成的创建新能源汽车公司协议。

其他问题交易还包括阿里巴巴2014年对中国数字地图和导航公司高德，以及2018年对外卖服务公司饿了么44%股份的收购。

不过，该局说，这些交易虽构成未依法申报违法实施经营者集中，评估认为它们不具有排除、限制竞争的效果。

去年12月，阿里巴巴、腾讯支持的阅文集团和深圳蜂巢盒子因未正确报告过去的交易以供反垄断审查，各被罚款50万元，那是国家市监总局第一次以此为由惩处企业。