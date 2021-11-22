台下令海空军 保持常态性南北决战海域操演

（台北综合讯）据台媒报道，台湾国防部下令海、空军在东南空域保持常态性飞行训练与海空战备接战操演，在南北“决战海域”实施海、空联合截击作战操演，以反制中国大陆海空军持续在台海操练。

“全战力”因应敌情威胁

据《联合报》昨天报道，大陆解放军的军机舰艇持续占据台湾东南空域，并延伸兵力投射穿出巴士海峡至台湾东南部外海空域。台湾国防部下令海、空军在东南空域、南北海域操演，同时以战备侦察巡防舰（护卫舰）作战指挥管控要枢，实施海、空联合截击作战操演，以“全战力”因应当前区域情势与严峻的敌情威胁。等于“堵住”解放军穿出第一岛链的作为，两岸海空兵力因此势将有密集遭遇。

台湾国防部日前对立法院提出“提升军队素质与部队训练”书面报告，内容提及台军现阶段将全力强化战备任务整备，本着“战场即训场”的指导，采“训练结合战备”模式，配合年度战备任务训练与重大战演训任务，置重点于瞭解作战任务、熟悉战场环境、落实计划演练及做好战场经营，并落实于“战力保存”“整体防空”“联合制海”及“联合国土防卫”的战力整备。

其中在联合制海方面，结合战备任务训练以完整作战支队编组，依作战计划于北、南作战海域，演练紧急出港、远海疏泊及电子、防空、反潜、水雷作战，并于决战海域实施海、空联合截击作战操演；每年依计划执行战术总验收，採对抗方式验收舰队战力训练成效，强化联合制海作战能力。

实战化训练快速提升战力

国防部报告指出，台军“实战化”训练为快速提升防卫战力之不二法门，台军战力整备秉持“以作战为背景、训练为著眼”原则，全面验证作战计划与务实战场经营，达成“立即应变、立即作战”的全战力目标。

另据《自由时报》报道，台湾国防部昨晚公布即时军事动态，指解放军昨天派出九架次军机进入台湾西南空域防空识别区，包括两架次的轰-6轰炸机、一架次空警-500预警机、两架次歼-16战斗机和四架次歼-10战斗机。其中轰-6轰炸机更绕飞至台湾东南空域。台湾空军依照惯例，派遣空中巡逻兵力应对，广播驱离，防空导弹追踪监视。