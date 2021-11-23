美专家：与中国减少摩擦不符拜登政治利益 将继续“竞合抗”

现任清华—卡内基全球政策中心莫里斯·格林伯格荣誉主任的韩磊表示，上周的“习拜会”显示拜登尝试表达美国未来将持续与中国竞争，有需要的话也会加以抗拒；美国同时也愿意与中国合作，前提是不要因此要求美国更好地对待中国的核心利益。

美国的中美关系专家韩磊认为，美国总统拜登上周与中国国家主席习近平举行视频会晤，并非是为了稳定中美关系，而是继续与中国竞争，同时又有条件合作，显示拜登政府能够忍受中美双边关系出现摩擦。

现任清华—卡内基全球政策中心莫里斯·格林伯格荣誉主任的韩磊（Paul Haenle），前晚在新加坡国立大学东亚研究所举办聚焦中共未来议题的国际会议闭幕会议上，发表以上看法。

这位小布什和奥巴马时代的白宫国家安全会议中国事务主任表示，上周的“习拜会”显示拜登政府要为中美关系设下护栏，确保两国在相当激烈的竞争下不会滑向冲突。

韩磊指出，中美近期就气候问题的合作，显示双方在该领域有可能取得进展；两国上周同意为对方记者放宽签证限制，也是令人感到“有些鼓舞的迹象”。

中美未解决主要议题包括贸易科技和安全等

尽管如此，韩磊指出，中美目前尚未解决将决定双边关系长期发展轨迹的主要结构性议题，包括贸易、科技和安全等。

他说，拜登尝试表达的是美国未来将持续与中国竞争，有需要的话也会加以抗拒（push-back）；美国同时也愿意与中国合作，前提是不要因此要求美国更好地对待中国的核心利益。

韩磊说：“我不认为拜登总统试图（通过‘习拜会’）稳定关系，因为这意味着减少摩擦，实际上在政治上对他不利。”事实上，拜登利用中国威胁论作为在国会推动他所提出法案过关的一个手段。韩磊补充，拜登如在明年美国期中选举以前对中国的进逼展现出抗拒，实际上在政治上可能对他更有利。

“习拜会”过后三天，拜登在上周四（18日）证实正考虑在外交上抵制北京冬奥会。如果实行抵制，拜登和任何美国政府官员都不会出席冬奥会。

韩磊认为，这显示拜登政府将持续与中国展开竞争、对抗及合作，而不是简单地尝试为两国关系降温。“美国决策者可能要忍受美中关系有摩擦。（他们）过去没有这种容忍度，目标总是想稳定（中美）关系。”

他认为，习近平则希望通过“习拜会”将中美关系置于“更安静之处”（a more quiet place），以便在明年中共二十大前专注于国内政治。

对于有来自中国的声音形容拜登对华政策是“特朗普2.0”，韩磊不以为然。他认为，特朗普实际上并没有中国政策，更多是对北京的一种态度。他端出政策的后果，往往相较中国而言，更多损害美国利益。

韩磊说，拜登团队正逐步尝试与特朗普的方法做区隔，强调同北京的竞争与合作，就有别于特朗普政府放弃任何与中国合作的可能性。拜登政府也以较不情绪化、更客观务实的方式保护美国利益，聚焦于与盟友和伙伴的合作。

韩磊还指出，中国强调“东升西降”论述之际，也要求拜登扭转特朗普对中国的负面政策，以重启中美关系，但北京却很少让步。对此，拜登政府采取的其中一项做法，是通过国内修订、动用法律控制冠病疫情，以及应对经济问题，让中国领导人意识到美国并非处于衰退中，而是将会复苏。

（记者是《联合早报》重庆特派员）