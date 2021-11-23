欧盟：立陶宛设台湾代表处 没违反欧盟一中政策

（布鲁塞尔／北京／台北综合讯）中国大陆官方强烈不满上周“驻立陶宛台湾代表处”正式挂牌运作，宣布与立陶宛的外交关系降为代办级。欧洲联盟前天表示，立陶宛并没有违反欧盟的“一个中国”政策。

据路透社报道，欧盟委员会发言人前天表示，欧盟不认为台湾在立陶宛设立办事处违反了欧盟的一个中国政策。

发言人说，“我们在与中国交涉时以及在公开声明中已表明，此事主要是中国和立陶宛之间的双边事务。不过自今年夏天以来，立陶宛面临中国持续的胁迫措施时，欧盟一直都支持立陶宛。”

另据新华社微博的消息，大陆外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上表示，立陶宛政府无视中国政府的严正立场，执意允许以台湾名义在立陶宛设立“代表处”，是公然在国际上制造“一中一台”，违背两国建交公报中所作政治承诺，是背信弃义之举，在国际上开创了恶劣先例，必须承担由此产生的一切后果。

他并敦促立陶宛方面“立即纠正错误，不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚定意志”。

立陶宛外交部前天对北京的决定表示遗憾，并重申坚守“一个中国”原则，但同时也有权利与台湾拓展合作，包括接受和设立非外交使团，并称是基于“经济利益”而接受台湾设立代表处。

另外综合《自由时报》《联合报》报道，外交部长吴钊燮昨天到立法院外交及国防委员会报告施政计划及预算编列情形，民进党立委赵天麟问到面对北京施压，立陶宛是否会退缩？

吴钊燮回答说“应该不会”，并指出台湾代表处是为强化和立陶宛之间经贸文化各层面关系，中国大陆的做法是不应该的，“不应该如此霸道蛮横”。他还说，立陶宛已经对外正式说明，包括立国外交部和很多国会议员已表达评论，台湾对立陶宛的道德勇气感到佩服。

他说：“我相信立陶宛一定扛得住。”接下来就是国际社会对立陶宛的支持，已经看到了欧盟、美国等对此给予立陶宛的支持，“相信接下来台湾跟立陶宛的关系只会愈来愈好”。

国民党立委廖婉汝问到中国大陆与立陶宛“外交降级”后，台湾和立陶宛是否有机会建交？

吴钊燮回答表示，台湾在立陶宛首都维尔纽斯才刚刚设立代表处，接下来就是要推动包括经贸、文化、人与人、城市交流等实质关系，把基础打好，把双方之间可以合作的项目建构好。“建立邦交不是目前的工作重点。”